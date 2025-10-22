(ВИДЕО) НАПРАВЉЕНА ЛЕТЕЛИЦА КОЈА ЋЕ ВРШИТИ ДОСТАВУ ШИРОМ ЗЕМЉЕ КРОЗ СВЕМИР Наруџбина стиже за сат, може да понесе до 226 килограма! Ево када ће бити први лет
Једна америчка компанија успела је да направи летелицу која ће вршити доставу широм планете Земље у року од само сат времена и то путујући кроз свемир.
Ова компанија представила је свој производ Арк почетком октобра, описујући га као прву орбиталну летелицу за испоруку терета на свету.
Према тврдњама компаније, Арк би могао да спусти до 226 килограма терета готово на било коју тачку планете за мање од једног сата, а први лет планиран је за крај 2026. године.
- Ова способност поставља свемир као нови глобални логистички домен - наводе у компанији.
Концепт предвиђа да летилица, тачније летилице, буду "паркиране" односно да орбитирају-лете у ниској Земљиној орбити (између 200 и 2.000 км од површине Земље) са претходно утовареним теретом.
У орбити, летелице овог типа треба да формирају "сазвежђа" (констелације) различитих величина и локација, прилагођене потребама сваког клијента.
Када добије сигнал за испоруку, Арк улази у атмосферу и приземљење на одредиште, било да је то подручје погођено катастрофом, одсечено од традиционалних снабдевних линија, удаљена истраживачка станица или нека специфична тачка на подручју ратних дејстава - и све то потпуно аутономно.
- Са великим долетом за покривање раздаљина током уласка у атмосферу и високом маневарабилношћу у свакој фази лета, Арц пружа транспортну способност која до сада није постојала. Видимо будућност у којој ће хиљаде летелица Арц чинити логистичку мрежу која обезбеђује изузетну доступност, отпорност и стратешко одвраћање за Сједињене Државе и њихове савезнике - каже Џастин Фјашети, суоснивач и директор компаније Инверсион.
Он каже и да се "компанија фокусира на терет од стратешке важности, укључујући медицинске залихе, дронове или комуникациону опрему."
Основан 2021. године од стране Фјашетија и Остина Бригса, Инверсион је од студентског пројекта прерастао у компанију са 60 запослених, уз подршку инвеститора укључујући Y Цомбинатор, Спарк Цапитал и Лоцкхеед Мартин Вентурес. Оснивачи су се упознали на студијама ваздухопловства и одлучили да пројектују вишекратно употребљиве свемирске летелице способне да враћају терет – из орбите.
Орбитална летила Арц широка је 1,2 м и висока 2,4 м, аеродинамички конструисана као тзв. лифтинг-бодy, што му омогућава маневрисање приликом уласка у атмосферу. Не захтева писту: по уласку у Земљину атмосферу и доласка до дестинације, спушта се помоћу падобрана. Инверсион наводи да Арц “користи нетоксичне погонске системе тако да особље може одмах приступити терету након слетања”.
Први лет наредне године
Компанија је тестирала многе кључне системе Арца раније ове године користећи мању летелицу - технолошког демонстратора - имену Реј, који је лансиран као део СпејсX мисије у јануару 2025. године. Иако Реј није завршио контролисано слетање, Инверсион је изјавио да је “успешно демонстрирао орбиталне операције и погон”, пружајући кључне податке за програм Арца.
Уследио је развојни модел примарне структуре пуне величине, завршени су први мисијски профили и спроведени тестови спуштања (дроп тест) ради потврде прецизног слетања. Урађено је и напредно аеродинамичко моделирање, детаљан дизајн компоненти и у партнерству са НАСА термички заштитни систем нове генерације за екстремне услове уласка у атмосферу.
Поред мисије испоруке терета, Арк пружа “одличне могућности” за хиперсоничне тестове, сматрају у Инверсион Спејс. То укључује способност маневрисање при брзинама преко Мацх 20 (МакИкс - брзина звука) и подношење високих оптерећења.
Сједињене Државе хиперсоничне тестове већ неко време сматрају националним приоритетом.