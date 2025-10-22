overcast clouds
КОМШИНИЦА ПОГИНУЛА, ОСАМ СТАНАРА ЗАВРШИЛО У БОЛНИЦИ – СВЕ ЗБОГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ БОРБЕ ПРОТИВ ГАМАДИ Убијала бубашвабе „бацачем пламена”, па изазвала пожар у згради

22.10.2025. 09:58 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
пожар
Фото: Canva

Житељка јужнокорејског града Осана суочава се с кривичним гоњењем након што је покушала да убије бубашвабу импровизованим „бацачем пламена” и изазвала пожар у стамбеној згради.

Током великог инцидента једна особа је настрадала, преноси BBC.

Ватра захватила предмете у стану

Према наводима полиције, жена у двадесетим годинама покушала је да убије бубашвабу користећи упаљач и запаљиви спреј – методу коју је, како је признала, користила и раније.

Међутим, овог пута се ватра отела контроли и захватила предмете у њеном стану, изазвавши пожар.

Једна комшиница, држављанка Кине у тридесетим годинама, погинула је након што је пала с прозора у покушају да побегне из запаљене зграде.

Несрећна жена пала са прозора

Према извештајима медија, несрећница је живела на петом спрату са супругом и двомесечном бебом. Када су приметили пожар, пар је покушао да се евакуише преко прозора, пошто су густ дим и ватра блокирали степениште.

Најпре су бебу предали комшији из суседне зграде кроз прозор.

Супруг је успео да пређе на други балкон, али жена није имала ту срећу – пала је при покушају да се пребаци и преминула неколико сати касније у болници.

Осам станара затражило помоћ

Зграда у којој се инцидент догодио има продавнице у приземљу и 32 стамбене јединице на спратовима изнад.

Осим погинуле жене, осам станара је затражило лекарску помоћ због удисања дима.

Полиција ће затражити налог за хапшење жене која је изазвала пожар и разматра подизање оптужнице за изазивање пожара и смрт из нехата.

бубашвабе пожар Јужна Корејa
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
