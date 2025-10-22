С поносом носи титулу „најстарији отац у Аустралији” ПЕНЗИОНИСАНИ ДОКТОР ДОБИО СИНА У 92. И НЕ НАМЕРАВА ТУ ДА СТАНЕ
Доктор који је у 92. години постао отац уједно је и најстарији новопечени тата у Аустралији, а са супругом ради на томе да добију још једно дете.
Да за децу никад није касно на личном примеру могу да потврде Мик Џегер, Роберт де Ниро и Ал Паћино. А да никад није прекасно, доказује Џон Левин, доктор опште праксе у пензији, који је са своје 92 године ушао у историју као најстарији отац у Аустралији.
Желите ли да чујете нешто још луђе? Веровали или не, витални „Ози” нема намеру да се заустави и увелико ради на проширењу породице.
Он је рођен између два рата, 1930, што је сад већ далека прошлост, док је његова супруга свет угледала више од пола века касније. Разлика у годинама – драстична. Али то није све. Доктор Џон Левин (93) и његова изабраница Јангјинг Лу (37) прошлог фебруара су постали родитељи и планирају – још једно дете.
Господин носи и титулу „најстарији отац у Аустралији”. За разлику од холивудских звезда Роберта де Нира и Ала Паћина, који су децу такође добили у позном трећем добу, Левин признаје да су њему помогла медицинска достигнућа.
Доктор опште праксе из Мелбурна дуго је живео сам након што му је преминула супруга Вероника, с којом има троје деце. Како је већ био у пензији, а и даље жедан знања, одлучио је да научи кинески језик. Убрзо се заљубио у младу учитељицу Јангјинг, која је тада имала 25 година.
Нису губили време – венчали су се већ после неколико месеци, у Лас Вегасу. Нису открили да ли су, попут многих парова, ушли у неку од чувених капела у граду коцке и за пет минута све обавили, или су приредили било велико весеље за целу породицу, а није ни важно.
У сваком случају, обоје су желели потомство, иако је он већ имао не само децу већ и унуке. С обзиром на докторово животно доба, до бебе нису могли да стигну природним путем. Прошли су кроз неколико процеса вантелесне оплодње, а један је био успешан. Тако је њихов син Габи угледао свет у фебруару 2024. Право чудо, чак и за човека који је цео свој радни век посветио медицини и за кога реч „немогуће” никад није постојала.