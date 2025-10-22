ШКОТИ ПРОДАЈУ ЦЕЛО ОСТРВО ПО ЦЕНИ СТАНА У БЕОГРАДУ! Светле само светионик и нетакнута природа
Острво Гаскер, које се налази у Спољним Хебридима, тренутно је на продају и његова почетна цена износи 120.000 фунти (око 170.000 евра).
Површине је око 71 хектар и има задивљујућу стену обалу, травнате површине, бројне слатководне језерце и чак колонију фока. Са њега се пружа панорамски поглед на острва Херис, Скарп и Тарансаy, а сам пејзаж Хебрида је јединствен и спектакуларан.
За упоређење, просечна цена стана у центру Београда данас се креће између 2.000 и 3.000 евра по квадратном метру. Дакле, за цену острва Гаскер могло би се купити стан од око 60–85 квадрата у Београду, док острво нуди 71 хектар нетакнуте природе и потпуну приватност.
Острво је идеално за оне који траже мир и тишину – налази се западно од Јужног Хариса и северозападно од острва Тарансаy. На острву постоји само једна грађевина – мала, ненастањена светионик. Светионик је у власништву и под одржавањем Нортерн лајхтхаус борд, надлежног за светионике у Шкотској и на Острву Ман. Острво је такође уточиште за птице и разноврсну дивљу животињу, нудећи ретко окружење изузетне еколошке вредности.
Најближе насељено острво је удаљено пет миља, а најближа железничка станица 75 миља. Приступ острву није лак – плима и осека могу отежати долазак. Слетање је могуће малим пловилом у једној од две заштићене увале, у Гео лар на северу или Геода Ир на југу, у зависности од плиме.
Острво је на тржишту преко агенције Гелбрајт, која управља продајом. Тренутно нема комуналних прикључака нити других грађевина, али постоји могућност изградње мале колибе или кућице, уз потребну дозволу за градњу, пише Миррор.
Агенција истиче да острво има потенцијал да постане „заиста јединствено уточиште“. Харис, јужни и планински део острва Луис и Херис, највећег острва Спољних Хебрида, познат је по пешчаним плажама као што су Лускентyр и Скариста на западној обали, као и по оштрим планинским врховима на северу. Херис је такође родно место чувеног Харис твид ткања – луксузног ручно тканог платна.
Клер Ачесон из агенције Гелбрајт, која води продају, рекла је:
– Ово је изванредна прилика да се обезбеди приватно острво у једном од најдраматичнијих и нетакнутих предела Британских Острва. Гаскер пружа не само задивљујуће пејзаже и дивље животиње, већ и потенцијал за заиста јединствено уточиште.