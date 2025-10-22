ВЕРУЈЕМО ДА ОВО НИСТЕ ЗНАЛИ Ево како се везује бадемантил, а да вам се не раздрљи!
О неким стварим не размишљамо пуно, већ их одрађујемо рутински. Ипак, испоставило се да већина нас заправо читав живот потпуно погрешно везује бадемантил, јер се канап који обмотавамо око струка брзо развеже, а огртач распојаса.
Духовита Ема је видела како би требало правилно везати бадемантил и решила да цаку открије са својим Тикток пратиоцима.
Међутим, сигурно је да се ни она није надала толикој популарности видео-клипа, који је до сада погледало 1,4 милиона људи.
@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack ♬ original sound - Emma | emmaflicc_
„Имам утисак да сам последњих 28 и по година живела у некој симулацији јер сам видела лика који је објашњавао да када вежете бадемантил овако (канап везан напред), то радите погрешно. Баш сам се питала како је могуће другачије везати… Истина, овако везан убрзо се развеже и банемантил се раздрљи. Онда је објаснио да се канап провуче однапред и веже такође са предње стране“, објаснила је Ема и показала како се тако везан бадемантил чврсто држи у почетном положају и када тресе цело тело.
Пошто ни сама није очекивала толику популарност овог видео-клипа, Ема је снимила још сличних, а ми вам издвајамо такорећи наставак на коме објашњава додатни начин да фиксирате бадемантил, а има везе са трачицом која виси на унутрашњој страни бадемантила.