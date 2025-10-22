broken clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕРУЈЕМО ДА ОВО НИСТЕ ЗНАЛИ Ево како се везује бадемантил, а да вам се не раздрљи!

22.10.2025. 14:00 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
бадемантил
Фото: Pexels

О неким стварим не размишљамо пуно, већ их одрађујемо рутински. Ипак, испоставило се да већина нас заправо читав живот потпуно погрешно везује бадемантил, јер се канап који обмотавамо око струка брзо развеже, а огртач распојаса.

Духовита Ема је видела како би требало правилно везати бадемантил и решила да цаку открије са својим Тикток пратиоцима.

Међутим, сигурно је да се ни она није надала толикој популарности видео-клипакоји је до сада погледало 1,4 милиона људи.

 

@emmaflicc_ DRESSING GOWN WRAPPING HACK! #dressinggown #hack #lifehack #socomfy #dressinggownhack ♬ original sound - Emma | emmaflicc_

 

Имам утисак да сам последњих 28 и по година живела у некој симулацији јер сам видела лика који је објашњавао да када вежете бадемантил овако (канап везан напред)то радите погрешно. Баш сам се питала како је могуће другачије везати… Истина, овако везан убрзо се развеже и банемантил се раздрљи. Онда је објаснио да се канап провуче однапред и веже такође са предње стране“, објаснила је Ема и показала како се тако везан бадемантил чврсто држи у почетном положају и када тресе цело тело.

Пошто ни сама није очекивала толику популарност овог видео-клипа, Ема је снимила још сличних, а ми вам издвајамо такорећи наставак на коме објашњава додатни начин да фиксирате бадемантил, а има везе са трачицом која виси на унутрашњој страни бадемантила.

везивање појаса одећа
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) МАЛИ ПРЕДАХ: НИКОЛА РОКВИЋ РАСПАЛИО РОШТИЉ У ГРЧКОЈ, позирао у бадемантилу и папучама 22. дана ходочашћа

(ФОТО) МАЛИ ПРЕДАХ: НИКОЛА РОКВИЋ РАСПАЛИО РОШТИЉ У ГРЧКОЈ, позирао у бадемантилу и папучама 22. дана ходочашћа

13.05.2024. 18:37 18:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САША ПОПОВИЋ НА СВАКОМ СНИМАЊУ ГРАНДА „Седи у бадемантилу, запалио томпус“
Sasa popovic

САША ПОПОВИЋ НА СВАКОМ СНИМАЊУ ГРАНДА „Седи у бадемантилу, запалио томпус“

16.01.2025. 08:27 08:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БУКНУО ПОЖАР У ХОТЕЛУ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ Гости ХИТНО евакуисани, многи истрчали у бадемантилима

БУКНУО ПОЖАР У ХОТЕЛУ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ Гости ХИТНО евакуисани, многи истрчали у бадемантилима

02.08.2025. 15:30 15:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај