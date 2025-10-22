(ФОТО) ЕЛИЗАБЕТ ХАРЛИ, КРАЉИЦА БИКИНИЈА Коначно открила тајну за савршене фотке у купаћем
Глумица и манекенка Елизабет Харли често је активна на друштвеним мрежама, редовно качи фотографије из приватног и пословног окружења и често је можемо видети у атрактивним бикинијима који маме уздахе.
Недавно је објавила серију фотографија у минт зеленом бикинију, а овом издању је додала наочаре за сунце. Том приликом је несебично поделила тајну своје савршене бикини фотке.
"Моја тајна за ласкаве бикини фотографије?", написала је Харли уз објаву, те додала: "ИСТЕЗАЊЕ!"
"Ако сте у недоумици, подигните руке или лезите", закључила је.
Поред глумачке каријере, Елизабет је и успешна предузетница. Она је власница бренда купаћих костима "Елизабетх Хурлеy Беацх" који одражава њен лични стил.
Чини се да и она сама практикује горепоменуте савете за позирање, будући да на бројним фотографијама позира са подигнутим рукама.
Било како било, ретко ко може да одоли шарму славне Лизи...