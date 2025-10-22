РАДНИЦИ ГРЕШЕ КАДА ПРАВЕ ПАУЗЕ Истраживачи открили колико одмор заиста треба да траје
Свима нам је потребан одмор. Било да је реч о послу или учењу, већина људи ће се сложити да су редовне паузе често ефикасније од вишесатног непрекидног рада.
Ипак, многи не знају колико дуга пауза је заиста потребна да би се постигли најбољи резултати.
Метод 52/17 — формула за већу продуктивност
Док многи примењују технику у којој раде 25 минута, а затим праве паузу од 5 до 10 минута, ново истраживање показује да дуже паузе могу бити ефикасније.
Истраживачица са Универзитета у Кембриџу, др Оливија Ремес, поделила је на званичном Инстаграм профилу ове установе савет под називом „правило 52/17“.
„Најпродуктивнији људи раде око 52 минута у континуитету, а затим праве паузу од 17 минута,“ објаснила је др Ремес.
„То у суштини значи да се ради нешто мање од једног сата, затим прави кратак предах, и тако у циклусима током дана.“
Искључите се од технологије
Докторка истиче да је прављење оваквих пауза далеко боље него рад без престанка. Према резултатима студије, најпродуктивнији радници су током пауза у потпуности прекидали контакт с технологијом.
„Одмакли су се од рачунара, нису одговарали на мејлове, нити проверавали телефоне. Уместо тога, у потпуности су се искључили и дали себи прилику да се опусте и одморе,“ објаснила је.
Усмерите се на позитивне емоције
Др Ремес препоручује и једну једноставну стратегију за већи успех на послу: изаберите емоцију на коју желите да се усредсредите.
„Ако имате тежак пројекат који вам се не ради, уместо да се концентришете на отпор или одбојност, покушајте да се усредсредите на позитивне емоције – на пример, на жељу за успехом или на радозналост да научите нешто ново,“ саветује она.
„Истина је да сви ми у себи имамо читав спектар емоција и можемо да бирамо на коју ћемо се усмерити. Тај избор не само да олакшава рад, већ га чини и смисленијим.“