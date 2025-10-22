ГРЧКА СПРЕМА ОЛАКШИЦЕ, МАЂАРСКА НОВЕ КОНТРОЛЕ Шта доноси ЕТИАС систем путницима из Србије
Иако сезона путовања још није почела, гужве на граничним прелазима већ подсећају на летње.
Од увођења новог система контроле за држављане који нису из Европске уније, пролазак кроз границу постао је знатно спорији.
Поступак регистрације у систему EES (Entry/Exit System) у просеку траје око три минута по особи, али задржавања, нарочито у случају аутобуса, могу бити много дужа.
Грчка најављује олакшице за већ регистроване путнике
Према речима Александра Сеничића, директора Националне асоцијације туристичких агенција ЈУТА, све земље покушавају да смање време задржавања.
„Већ сада, иако није сезона, на појединим прелазима има великих гужви. Грчка разматра могућност да отвори посебне траке за путнике који су већ регистровани у систему, како би се убрзао проток. То би важило само за аутомобиле, јер код аутобуса сви путници морају да прођу регистрацију, без обзира на то да ли су већ евидентирани,“ објаснио је Сеничић.
Како функционише систем EES
EES се примењује на држављане земаља изван Европске уније који путују у шенгенски простор до 90 дана у оквиру периода од 180 дана.
Обухвата и оне којима је потребна виза, као и путнике ослобођене визне обавезе.
Систем при првом уласку бележи име, датум рођења, држављанство, пол, податке из пасоша, фотографију лица и отиске четири прста, као и датум и место уласка и изласка из земље. У случају одбијања уласка, и та информација се уноси у базу.
Шта се дешава приликом наредног уласка
При следећем преласку границе, путници који су већ регистровани не пролазе поново пуну процедуру, већ само верификацију података.
Систем скенира пасош и аутоматски одређује да ли ће затражити нову фотографију или отисак прста.
„Проблем је што путници за сада морају да излазе из возила, јер још нису доступни мобилни читачи. То значи да ће пролазак бити лакши за оне који путују аутомобилом, али ће аутобуси и даље имати дужа задржавања,“ објаснио је Сеничић.
„У случају аутобуса са већим бројем путника, укупна процедура може трајати и до сат и по времена.“
Мађарска уводи систем фазно од 28. октобра
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова, Мађарска ће EES систем уводити постепено од 28. октобра до 11. новембра 2025. године.
У почетној фази радиће само на појединим граничним прелазима и са ограниченим радним временом, које ће се касније проширивати до пуне примене.
Систем ће најпре бити активиран на прелазима Томпа, Хоргош, Бачки Виногради, Бачалмаш, Бачки Брег и Рабе–Кибехаза.
Посебна правила за оне који често прелазе границу
За лица која свакодневно прелазе границу због посла, регистрација у систему почиње 1. новембра 2025. године.
За њих ће бити формирани посебни досијеи који важе за будуће преласке, али само ако у року од 30 дана пређу границу најмање четири пута.
Ако путник прелази мање од тога, мораће поново да прође целу процедуру евидентирања.
У прелазном периоду, од 12. октобра 2025. до 10. априла 2026. године, пасоши ће се и даље печатирати, без обзира на то да ли је EES досије већ формиран или не.