22.10.2025.
НЕМА СРЕЋЕ ЗА ОВА ТРИ ЗНАКА! Баба Ванга тврди да су ОСУЂЕНИ НА ПАТЊУ, живот им је непрестана борба

22.10.2025. 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица/Дневник
Фото: Илустрација/ Canva / Принтскрин YouTube Ancient Aliens: Baba Vanga (Season 12, Episode 10) | History

Астролози тумаче пророчанство слепе бугарске пророчице Баба Ванге: За ова три знака је судбина запечаћена, а њихов живот је непрестана борба

Свима је већ познато да се за Баба Вангу тврди да је једна од највећих пророчица прошлог века. Њена предвиђања се и данас спомињу.

Баба Ванга је веровала да хороскоп није баш наклоњен свима и да управо то потврђују знаци који носе најтежи кармички терет, те су у животу унапред осуђени на вечиту борбу.

Вага – Осуђени на жртвовање личне среће

Ваге су паметни и дипломатски људи који највише цене равнотежу. Њихова највећа слабост, по Ванги, је њихов усуд: због очајничке потребе за хармонијом, они су осуђени на то да своју личну срећу и мир вечито жртвују за туђу добробит. Због ове слабости, њихова судбина је да никада не постигну унутрашњи мир који тако очајнички траже.

Фото: freepik, ilustracija

Срећа им је ускраћена, јер увек стављају друге на прво место, а ту пресуду не могу да промене.

Рак– Вечита рана која не зараста

Проблем Ракова је њихова дубока емотивна осетљивост и песимизам, што се у прогнози Ванге тумачи као непоправљива зла коб. Иако су породични и добри људи, та стална туга је корен свих неуспеха. Они су рођени са раном на души, а та кармичка рана никада неће зарасти.

Срећа за њих не постоји јер су њихове емоције њихова највећа казна, чиме су осуђени на вечну тугу.

Јарац– Сизифов посао без награде

Јарчеви су невероватно вредни радници, али по Ванги, њихов живот је у суштини бесмислена борба. Уместо да их труд награди, њихов је живот углавном ланац препрека које се стално обнављају. Иако су издржљиви и тврдоглави, Јарчеви су осуђени на то да гурају тај терет заувек.

Њихова снага их не ослобађа, већ их само обавезује на вечни, неуморан рад без праве награде, јер им је срећа ускраћена.

Патња је трајна, врата среће су заувек затворена!

За Ваге, Ракове и Јарчеве, пресуда је коначна. Њихове борбе нису случајност, већ кармички терет који се мора носити до краја живота. Патња је предодређена, а срећа је илузија.

Морате прихватити свој усуд и покушати да пронађете снагу у себи, јер је ово једина истина коју је Баба Ванга открила. Врата среће су, нажалост, за вас затворена.

 

