НАЈБОЉА ХРАНА НА СВЕТУ ЈЕ ОВДЕ! Овај град је крунисан као гастрономски шампион, а ова јела морате пробати
Често се каже да је храна универзални језик, а туризам заснован на гастрономији све више добија на популарности, што доводи до активности попут обилазака са дегустацијом и часова кувања који нуде и културно образовање и начин да се подржи локална економија.
За многе путнике, дегустација домаћих јела је важан део повезивања са свакодневним животом локалног становништва.
Имајући то у виду, откривени су "градови са најбољом храном на свету", засновани на скоро пола милиона оцена. На основу 17.073 града, ова места се издвајају по највишим просечним оценама за регионална и национална јела која се тамо најчешће служе.
Титулу шампиона у овој категорији однео је Напуљ, велики лука у јужној Италији, где су маргарита пица, њоке и пецива у облику шкољке са кремастим филом, наведени као обавезна јела која треба да се пробају, наводи се на сајту Тејст атлас, а пише Дејли мејл.
Кулинарске традиције Напуља дубоко су укорењене у његовој историји, коју су обликовале грчки, римски и други културни утицаји.
Ова мешавина утицаја огледа се у једноставним али квалитетним јелима, која варирају од сложених аристократских рецепата до сналажљивих уличних јела припремљених од свежих, локално узгајаних састојака као што су парадајз или морски плодови.
Ту је пуно укусних слатких посластица, укључујући тартало колачиће, крофне умочене у мед, чоколадна-бадем торта. Треба споменути и друге локалне специјалитете - неодољива пецива пуњена лаганом и кремастом смесом од рикоте, шлага и маскарпонеа.
Италија - апсолутни гастрономски шампион
Напуљ није био једини италијански град који се нашао на листи - Милано је заузео друго место, док је трећа Болоња. Следе Фиренца, Мумбај, Рим, Париз, Беч, Турин, и Осака.