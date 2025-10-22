УКУС КОЈИ ОСВАЈА СВА ЧУЛА!
МУХАМАРА ЈЕ НАЈМИРИСНИЈИ ОРИЈЕНТАЛНИ НАМАЗ! Печене паприке и ораси у савршеној кремастој комбинацији!
Мухамара је кремасти, ароматични намаз који потиче из Сирије, а популаран је широм Блиског истока.
Припрема се од печених црвених паприка, ораха, маслиновог уља и зачина, а укус му је богат, димљен и помало слаткаст, с благом пикантном нотом.
Састојци Количина
Црвена паприка 3-4 веће
Ораси 100 г
Бели лук 1 чен
Млевени кумин 1 кашичица
Алева паприка 1 кашичица
Маслиново уље 2 кашике
Лимунов сок 1 кашика
Со по укусу
Презле 1 кашика (по жељи)
Како припремити:
Паприке испеците у рерни док не омекшају и добију тамне мрље по кори. Оставите их да се прохладе, па их ољуштите и одстраните семе. У блендеру помешајте орахе, бели лук, печене паприке, кумин, алеву паприку, лимунов сок и маслиново уље. Миксујте док не добијете глатку, кремасту смесу. Ако желите гушћи намаз, додајте презле. Пробајте и по потреби досолите или додајте још лимуновог сока. Послужите уз топле пита хлепчиће, препечен хлеб или као додатак месу и риби.