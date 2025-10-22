overcast clouds
19°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УКУС КОЈИ ОСВАЈА СВА ЧУЛА!

МУХАМАРА ЈЕ НАЈМИРИСНИЈИ ОРИЈЕНТАЛНИ НАМАЗ! Печене паприке и ораси у савршеној кремастој комбинацији!

22.10.2025. 17:14 17:20
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Коментари (0)
да
Фото: Middle Eats

Мухамара је кремасти, ароматични намаз који потиче из Сирије, а популаран је широм Блиског истока.

Припрема се од печених црвених паприка, ораха, маслиновог уља и зачина, а укус му је богат, димљен и помало слаткаст, с благом пикантном нотом.

 

Састојци                  Количина

Црвена паприка         3-4 веће

Ораси                           100 г

Бели лук                       1 чен

Млевени кумин          1 кашичица

Алева паприка            1 кашичица

Маслиново уље          2 кашике

Лимунов сок               1 кашика

Со                                 по укусу

Презле                         1 кашика (по жељи)

да
Фото: youtube prinstcrin/ Middle Eats

Како припремити:

Паприке испеците у рерни док не омекшају и добију тамне мрље по кори. Оставите их да се прохладе, па их ољуштите и одстраните семе. У блендеру помешајте орахе, бели лук, печене паприке, кумин, алеву паприку, лимунов сок и маслиново уље. Миксујте док не добијете глатку, кремасту смесу. Ако желите гушћи намаз, додајте презле. Пробајте и по потреби досолите или додајте још лимуновог сока. Послужите уз топле пита хлепчиће, препечен хлеб или као додатак месу и риби.

 

рецепт намаз Сирија
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај