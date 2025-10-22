Немају једнаке шансе ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА ИПАК ЧЕШЋЕ "БИРА" ЈЕДАН ПОЛ Да ли можете да претпоставите који?

Али, ако беба долази уз помоћ вантелесне оплодње (ИВФ), вероватноћа да ће то бити дечак ипак расте. Научници су открили да се мушки ембриони развијају нешто брже, па су чешће и одабрани за пренос у материцу. Због тога су шансе да пар који иде на ИВФ добије сина – чак 56 од 100, пише Daily Mail.

"Кад бржи развој повежемо с бољим квалитетом, несвесно чешће бирамо мушке ембрионе", појашњава др Хелен О'Нил, стручњакиња за плодност са Универзитета у Лондону. "Алати које користимо у одабиру ембриона фаворизују мушки пол."

Зашто су мушки ембриони "бржи"

Мушки ембриони носе X и Y хромозом, док женски имају два X хромозома. Управо то додатно X доноси малу компликацију у раној фази развоја – тело мора да искључи један од та два хромозома како би одржало равнотежу, што троши додатну енергију. Због тога су женски ембриони у почетку нешто спорији у развоју. Како се у ИВФ-у ембриони бирају према томе како брзо и правилно расту, мушки имају малу предност – и управо то може довести до веће шансе да буду изабрани за пренос.

И вештачка интелигенција може да бира мушке ембрионеДр О'Нил и њен тим спровели су студију у којој су проучили 1.300 ембриона чији је пол већ био познат путем генетског тестирања. Ембрионе су оцењивали лекари, али и два система вештачке интелигенције (АИ), који користе тиме-лапсе снимке развоја ембриона. Резултати су показали: кад су лекари бирали, 69 % мушких ембриона оцењено је као "доброг квалитета", наспрам 57 % женских. Један од АИ система такође је показао благу склоност према мушким ембрионима, док је други био неутралан. Иако су разлике врло мале, оне су довољне да се у статистици појави блага полна пристраност при избору ембриона.И старост мајке може да утиче на пол деце?

Још једно занимљиво истраживање долази са Универзитета Харвард. Анализирали су више од 58.000 мајки и открили да старост у којој жена роди прво дете може да утиче на то хоће ли имати децу истог пола. Мајке које су први пут родиле пре 23. године имале су 34 % шансе да имају децу само једног пола. Код жена које су родиле након 28. године, та се шанса повећала на 43 %. Аутори закључују да се код старијих мајки повећава могућност да сва деца буду истог пола, али су друге генетске и демографске околности имале мањи утицај.

Како функционише ИВФ

Ин витро оплодња (ИВФ) је медицински поступак у којем се јајна ћелија оплоди изван тела (у лабораторији), а затим се ембрион преноси у материцу. Користи се код парова који имају проблема с природним зачећем. Поступак може да укључује сопствене или дониране јајне ћелије и с*ерму. Кад се ембрион пренесе у материцу, трудноћа даље иде својим природним путем – као и код природне оплодње. Успешност ИВФ-а зависи од старости жене, али и од узрока неплодности, ако је познат. Жене млађе од 35 година имају у просеку 29 % шансе за успешну трудноћу по једном циклусу.

Од 35 до 37 година - 23 %

Од 38 до 39 година - 15 %

Од 40 до 42 године - 9 %

Након 43 године - 3 % или мање

Yumama.mondo