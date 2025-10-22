И то су решили! КИНЕЗИ НАПРАВИЛИ ЧУДО ОД БАТЕРИЈЕ Електрична возила сад "газе" и преко 1.000 километара!
Кинески научници су направили значајан пробој у развоју батерија са чврстим електролитом, омогућавајући електричним возилима домет преко 1.000 км.
Ова технологија доноси већу сигурност, дуготрајност и брже пуњење батерија.
Електрична возила годинама чекају технолошки скок који ће значајно повећати њихов домет и убрзати пуњење батерија. Сада су кинески научници најавили велики пробој у технологији батерија са чврстим електролитом, технологији која би могла омогућити вожњу електричних аутомобила више од 1.000 километара са једним пуњењем. Овај напредак могао би убрзати прелазак на електричну мобилност широм света.
Батерије са чврстим електролитом се разликују од данашњих литијум-јонских пакета јер уместо течног електролита користе чврсту супстанцу за проводљивост јона, што доноси предности у безбедности, енергетској густини и дуготрајности. Међутим, развој материјала који комбинују високу проводљивост и отпорност био је велики изазов, све до овог значајног открића.
Нови иновативни спој попуњава микропукотине
Једно од кључних открића је „паметни спој“ које су развили кинески истраживачи. Овај специјалан материјал садржи јоне јода који се селе ка споју између електроде и чврстог електролита. Попуњавањем ситних пукотина, лепило ствара стабилнију везу и спречава пропадање које би могло скратити век батерије.
Ова својина саморепарације је од пресудне важности јер спој електроде и електролита мора остати чврст кроз стотине циклуса пуњења и пражњења. Иновација решава један од главних проблема који су до сада отежавали комерцијалну примену батерија са чврстим електролитом.
Други значајан напредак долази из Кинеске академије наука, где су научници развили полимерски електролит способан да се савије више од 20.000 пута без пуцања. Ова изузетна флексибилност је велика предност у односу на раније чврсте електролите који су били крути и склони ломљењу, што је ограничавало њихову практичну примену.
Поред отпорности, овај полимер убрзава кретање литијум-јона унутар батерије и повећава капацитет складиштења енергије за чак 86%. Ова побољшања могу довести до лакших батерија са већим капацитетом, што ће додатно повећати ефикасност електричних аутомобила.
Безбедносни изазови су дуго пратили батерије са чврстим електролитом, нарочито у погледу стабилности при високим температурама и отпорности на физичка оштећења. Како би то решили, истраживачи са Универзитета Тсингхуа развили су флуорисан полиетер слој који штити површину електролита од пробијања и термичког стреса.
Тестови су показали да овај слој може издржати пробијање иглом и температуре до 120 степени Целзијуса, што знатно превазилази уобичајене радне услове. Ова заштита подиже сигурност батерија и повећава њихову дуготрајност, што је кључно за ширу примену.
Доминација Кине
Кина већ доминира тржиштем батерија за електричне аутомобиле захваљујући компанијама попут ЦАТЛ и БYД. Ова нова научна открића могла би додатно учврстити ту позицију, омогућавајући масовну производњу напредних батерија са чврстим електролитом. Компанија МГ је већ представила електрични аутомобил са получврстим електролитом, што показује комерцијални потенцијал ове технологије.
Истовремено, глобални произвођачи аутомобила као што су Мерцедес-Бенз и Тоyота убрзано раде на сопственим солид-стате решењима са планом да их пласирају између 2027. и 2028. године. Ако се ова очекивања остваре, ера батерија са чврстим електролитом могла би револуционисати електричну мобилност, доносећи сигурније, дуготрајније и ефикасније аутомобиле, пише Курир.