МАРКО ДОБИО СТАН ЗА 1.342 ДИНАРА, А ЈЕЛЕНА ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛ ЗА 109! Извучени добитници последњег извлачења игре "Узми рачун и победи"
Марко Марић добио је трособан стан у Београду у вечерашњем петом и последњем извлачењу у овом кругу наградне игре "Узми рачун и победи 2025", а електричне аутомобиле "фијат гранде панда" добиле су Јелена Тодоровић и Биљана Буквић.
Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добио је Марко Марић, рачун је плаћен у Чајетини, Златиборски округ, а износ на рачуну је био 1.342,20 динара, пренео је РТС.
Други "фијат гранде панда" у овом извлачењу отишао је у руке Биљане Буквић, рачун је плаћен у Прибоју, Златиборски округ, а износ рачуна је 321,05 динара.
Електрични аутомобил "фијат гранде панда" добила је Јелена Тодоровић.
Рачун је плаћен у Лесковцу, Јабланички округ, а износ рачуна је 109,99 динара.
Наградни фонд у овом кругу био је увећан за 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела.
Уз аутомобиле, наградни фонд обухватао је и пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни - дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.
У игри су учествовали сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.
Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имала су сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која су фискални рачун са QR кодом, издат током 2025. године на територији Србије у складу са Законом о фискализацији, уносила путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.