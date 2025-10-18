broken clouds
МАРКО ДОБИО СТАН ЗА 1.342 ДИНАРА, А ЈЕЛЕНА ЕЛЕКТРИЧНИ АУТОМОБИЛ ЗА 109! Извучени добитници последњег извлачења игре "Узми рачун и победи"

18.10.2025. 18:52 18:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Узми рачун и победи Фото:Узми рачун и победи

Марко Марић добио је трособан стан у Београду у вечерашњем петом и последњем извлачењу у овом кругу наградне игре "Узми рачун и победи 2025", а електричне аутомобиле "фијат гранде панда" добиле су Јелена Тодоровић и Биљана Буквић.

Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добио је Марко Марић, рачун је плаћен у Чајетини, Златиборски округ, а износ на рачуну је био 1.342,20 динара, пренео је РТС.
    

Други "фијат гранде панда" у овом извлачењу отишао је у руке Биљане Буквић, рачун је плаћен у Прибоју, Златиборски округ, а износ рачуна је 321,05 динара.
    

Електрични аутомобил "фијат гранде панда" добила је Јелена Тодоровић. 
    

Рачун је плаћен у Лесковцу, Јабланички округ, а износ рачуна је 109,99 динара.
    

Наградни фонд у овом кругу био је увећан за 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела. 
    

Уз аутомобиле, наградни фонд обухватао је и пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни - дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.
    

У игри су учествовали сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.
    

Право учешћа у наградној игри и извлачењу награда имала су сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која су фискални рачун са QR кодом, издат током 2025. године на територији Србије у складу са Законом о фискализацији, уносила путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.

Узми рачун и победи награда стан
Вести Друштво
