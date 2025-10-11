УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ ИМА ПОБЕДНИЦУ! Анђела Крстић добитница стана у Београду, рачун плаћен у Обреновцу
БЕОГРАД: Анђела Крстић добила је трособан стан у Београду у вечерашњем извлачењу наградне игре “Узми рачун и победи”.
Електричне аутомобиле "фијат гранде панда" добили су Александар Тренчић и Снежана Каљевић.
Добитне комбинације извукао је аутомобилиста Никола Миљковић, пренео је РТС.
Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добила је Анђела Крстић. Рачун је плаћен у Београду, општини Обреновац, а износ на рачуну је био 1.446,00 динара.
Друга "фијат гранде панда" у овом извлачењу отишла је у руке Снежане Каљевић. Рачун је плаћен у Београду, општини Раковица, а износ рачуна је 173,98 динара.
Аутомобилиста Никола Миљковић извукао је добитника електричног аутомобила "фијат гранде панда". Срећни добитник је Александар Тренчић. Рачун је плаћен у Прокупљу, Топлички округ, а износ рачуна је 899,00 динара.
Наградни фонд увећан је за 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела.
Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра.
У питању су трособни дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.