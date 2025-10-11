overcast clouds
15°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ ИМА ПОБЕДНИЦУ! Анђела Крстић добитница стана у Београду, рачун плаћен у Обреновцу

11.10.2025. 21:58 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Tанјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen/ Naled

БЕОГРАД: Анђела Крстић добила је трособан стан у Београду у вечерашњем извлачењу наградне игре “Узми рачун и победи”.

Електричне аутомобиле "фијат гранде панда" добили су Александар Тренчић и Снежана Каљевић. 

Добитне комбинације извукао је аутомобилиста Никола Миљковић, пренео је РТС.

Трособан стан у Београду у насељу Земунске капије добила је Анђела Крстић. Рачун је плаћен у Београду, општини Обреновац, а износ на рачуну је био 1.446,00 динара.

Друга "фијат гранде панда" у овом извлачењу отишла је у руке Снежане Каљевић. Рачун је плаћен у Београду, општини Раковица, а износ рачуна је 173,98 динара.

Аутомобилиста Никола Миљковић извукао је добитника електричног аутомобила "фијат гранде панда". Срећни добитник је Александар Тренчић. Рачун је плаћен у Прокупљу, Топлички округ, а износ рачуна је 899,00 динара.

Наградни фонд увећан је за 10 аутомобила, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела. 

Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. 

У питању су трособни дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.

Узми рачун и победи победница наградна игра
Извор:
Tанјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај