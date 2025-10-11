overcast clouds
Студенти у блокади одржали скупове у више градова УШЋЕ БИЛО У БЛОКАДИ, на Тргу републике ПРЕДСТАВА

11.10.2025. 21:51 21:56
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Коњ
Фото: X/printscreen

БЕОГРАД: Група студената у блокади и грађани који их подржавају одржали су данас скупове подршке Србима на Косову и Метохији у више градова.

У Београду је организована шетња од Правног факултета до седишта Канцеларије за Косово и Метохију, као и од Пољопривредног факултета до Палате Србија.

Испред Палате Србија, где је седиште Канцеларије окупљени су узвикивали "Пумпај", и правили буку пиштаљкама и трубама.

Грађани су се истим поводом окупили и у Сремској Каменици, Чачку, Крагујевцу и Новом Саду.

Група студената у блокади и грађана који их подржавају завршили су скуп у Београду блокадом кружног тока Ушће, због чега је саобраћајна полиција преусмеравала саобраћај.

Убрзо након тога саобраћај је успостављен, а окупљени су се упутили ка Народном позоришту да се придруже скупу подршке запосленима у Народном позоришту на Тргу Републике.

 

