Студенти у блокади одржали скупове у више градова УШЋЕ БИЛО У БЛОКАДИ, на Тргу републике ПРЕДСТАВА
БЕОГРАД: Група студената у блокади и грађани који их подржавају одржали су данас скупове подршке Србима на Косову и Метохији у више градова.
У Београду је организована шетња од Правног факултета до седишта Канцеларије за Косово и Метохију, као и од Пољопривредног факултета до Палате Србија.
Испред Палате Србија, где је седиште Канцеларије окупљени су узвикивали "Пумпај", и правили буку пиштаљкама и трубама.
Грађани су се истим поводом окупили и у Сремској Каменици, Чачку, Крагујевцу и Новом Саду.
Група студената у блокади и грађана који их подржавају завршили су скуп у Београду блокадом кружног тока Ушће, због чега је саобраћајна полиција преусмеравала саобраћај.
Убрзо након тога саобраћај је успостављен, а окупљени су се упутили ка Народном позоришту да се придруже скупу подршке запосленима у Народном позоришту на Тргу Републике.