НА СЕДМОМ СКУПУ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА РЕКОРДАН БРОЈ ЉУДИ Ево колико је грађана дало подршку српском народу на КиМ! У Новом Саду покушај КАМЕНОВАЊА АУТОБУСА
11.10.2025. 19:03 19:09
У Србији је у 183 места изашло више од грађана 167.000 грађана, навели су из МУП-а.
Како су нагласили из МУП-а, полиција је предузела низ превентивних безбедности. На 183 локације, одржана су пријављена јавна окупљања грађана против блокада, на којима је присуствовало 167.800 грађана.
Ради се о најмасовнијем окупљању до сада, а како кажу било је покушаја пробијања кордона у Богатићу и покушај каменовања аутобуса у Новом Саду.