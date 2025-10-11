overcast clouds
НА СЕДМОМ СКУПУ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА РЕКОРДАН БРОЈ ЉУДИ Ево колико је грађана дало подршку српском народу на КиМ! У Новом Саду покушај КАМЕНОВАЊА АУТОБУСА

11.10.2025. 19:03 19:09
скуп
Фото: Дневник/Стефан Копривица

У Србији је у 183 места изашло више од грађана 167.000 грађана, навели су из МУП-а.

Како су нагласили из МУП-а, полиција је предузела низ превентивних безбедности. На 183 локације, одржана су пријављена јавна окупљања грађана против блокада, на којима је присуствовало 167.800 грађана. 

Ради се о најмасовнијем окупљању до сада, а како кажу било је покушаја пробијања кордона у Богатићу и покушај каменовања аутобуса у Новом Саду.

 

МУП грађани против блокада
Вести Друштво
