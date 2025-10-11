overcast clouds
УЖАС У АУСТРИЈИ, МАШИНОВОЂА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАО ДЕЦУ Власти воде опсежну истрагу, потврђено НАЈМАЊЕ 19 ЖРТАВА

11.10.2025. 18:17 18:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Вијести
Коментари (0)
Voz
Фото: Pixabay

Аустријске власти воде опсежну истрагу против машиновође који се сумњичи да је током више година намамљивао дечаке у локомотиву и сексуално их злостављао. До сада је идентификовано најмање 19 жртава, али тужилаштво наводи да број може бити и већи.

Према информацијама аустријских медија, случај је откривен почетком ове године, након што је једна од жртава поднела пријаву полицији. Наводно, злостављање траје од 2003. године, а последњи познати случај догодио се пре неколико година.

Истражитељи сумњају да је осумњичени са жртвама ступао у контакт лично и преко друштвених мрежа, користећи обећања и приче како би их намамио у локомотиву, где је потом вршио злостављање.

Из Аустријских савезних железница саопштено је да су „дубоко потрешени“ оптужбама које се односе на њиховог запосленог. Машиновођа је удаљен са посла, а против њега је покренут поступак за отказ.

Полиција и тужилаштво настављају истрагу како би се утврдиле све околности случаја и идентификовале све потенцијалне жртве.

