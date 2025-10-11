НЕМАЧКА ГОРИ: Пуцњава на градском тргу ИМА ПОВРЕЂЕНИХ (ФОТО)
БЕРЛИН: Неколико особа је повређено након што је непозната особа пуцала из ватреног оружја на тргу у граду Гизен у немачкој савезној држави Хесен.
Према полицијским наводима, инцидент се догодио у 15.10 часова у спортској кладионици близу градског трга, преноси Билд.
Починилац је у бекству, али, како је саопштила полиција, нема опасности по јавност.
Полиција је затворила приступе тргу док је у току истрага.
Детаљи о мотивима напада још увек нису познати, а није јасно ни колико људи је тачно повређено и колико су њихове повреде тешке.
Немачки медији су пренели да су повређене најмање три особе.
#BREAKING : Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany.#Germany #Shooting #GiessenShooting pic.twitter.com/dCR7R8go0O
— upuknews (@upuknews1) October 11, 2025