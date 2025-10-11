overcast clouds
НЕМАЧКА ГОРИ: Пуцњава на градском тргу ИМА ПОВРЕЂЕНИХ (ФОТО)

11.10.2025. 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕРЛИН: Неколико особа је повређено након што је непозната особа пуцала из ватреног оружја на тргу у граду Гизен у немачкој савезној држави Хесен. 

 Према полицијским наводима, инцидент се догодио у 15.10 часова у спортској кладионици близу градског трга, преноси Билд. 

Починилац је у бекству, али, како је саопштила полиција, нема опасности по јавност.

Полиција је затворила приступе тргу док је у току истрага. 

Детаљи о мотивима напада још увек нису познати, а није јасно ни колико људи је тачно повређено и колико су њихове повреде тешке. 

Немачки медији су пренели да су повређене најмање три особе.

 

 

