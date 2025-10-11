НОВИ САД ЈЕ ПАТРИОТСКИ ГРАД Први човек Града Мићин након скупа подршке српском народу на КиМ: Новосађани воле слободу, поштују и цене суверену Србију
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин огласио се након шетње подршке српском народу на Косову и Метохији нагласивши на свом Инстаграм налогу да је Нови Сад и данас показао јединство и патриотизам.
-Нови Сад је и данас показао јединство и патриотизам! Новосађани су још једном у великом броју показали љубав према Србији и српском народу. Изузетан скуп подршке Србима на Косову и Метохији на Новом насељу и Сремској Каменици. Нови Сад је патриотски град. Новосађани воле слободу, воле, поштују и цене суверену Србију, која самостално одлучује о својим интересима и својој будућности! Нови Сад и Новосађани подржавају политику коју спроводе председник Србије Александар Вучић, влада Србије, и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем- написао је први човек Града.