НОВИ САД ЈЕ ПАТРИОТСКИ ГРАД Први човек Града Мићин након скупа подршке српском народу на КиМ: Новосађани воле слободу, поштују и цене суверену Србију

11.10.2025. 18:34
Дневник
Дневник
Извор:
Дневник

Фото: Screenshot Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин огласио се након шетње подршке српском народу на Косову и Метохији нагласивши на свом Инстаграм налогу да је Нови Сад и данас показао јединство и патриотизам.

-Нови Сад је и данас показао јединство и патриотизам! Новосађани су још једном у великом броју показали љубав према Србији и српском народу. Изузетан скуп подршке Србима на Косову и Метохији на Новом насељу и Сремској Каменици. Нови Сад је патриотски град. Новосађани воле слободу, воле, поштују и цене суверену Србију, која самостално одлучује о својим интересима и својој будућности! Нови Сад и Новосађани подржавају политику коју спроводе председник Србије Александар Вучић, влада Србије, и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем- написао је први човек Града.


Вести Политика
