Помоћник директора полиције Владан Радосављевић: На 183 локације чак 167.800 грађана НИКАД МАСОВНИЈЕ
БЕОГРАД: Помоћник директора полиције Владан Радосављевић изјавио је вечерас да су на 183 локације одржани скупови под називом "За Србе на Космету, грађани против блокада", на којима је присуствовало око 167.800 грађана.
Он је на конференцији за медије рекао да је то било најмасовније окупљање до сада и са највећим бројем локација, а да га је организовао Центар за друштвену стабилност.
Са друге стране истакао је одржала су се и 24 непријављена окупљања, на којима је било присутно око 2.300 грађана.
"На неколико локација било је појединачних инцидената и приведено 19 лица, али на јавним окупљањима није било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму. Није било повређених грађана ни полицијских службеника", рекао је Радосављевић.
Он је рекао и да је у Богатићу током непријављеног скупа дошло до покушаја пробијања кордона полиције, у Новом Саду је каменован аутобус, а да је поставком кордона полиције на неколико локација спречен конфликт између учесника јавних окупљања.
"Молим грађане да се уздрже од ремећења јавног реда и мира и било које врсте насилничког понашања. МУП ће у сарадњи са осталим органима и институцијама предузети све мере у циљу заштите, штитити право грађана на мирно окупљање, водити рачуна о безбедности свих учесника. Водићемо рачуна о безбедности свих учесника скупова", рекао је он.