ЗАВРШАВА СЕ ЦИКЛУС од 165 година! Овај ретроградни Нептун МЕЊА СУДБИНЕ! Један знак добија дар интуиције, други губи контролу

22.10.2025. 16:48
Пише:
Дневник
Извор:
Лепа и срећна/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Ретроградни Нептун је значајан за све, тврди астрологија, а ево шта доноси вашем хороскопском знаку.

Нептун ће 22. октобра 2025. започети ретроградни период враћајући се у знак Рибе, који му је“домаћи терен”. Овај повратак сматра се последњим Нептуновим боравком у Рибама у наредних 165 година, па је астрологија у знаку црвеног аларма.

Ретроградни Нептун у Рибама доноси дубоку духовну трансформацију и прилику да се разјасне илузије и нејасноће које су утицале на наше мисли и веровања током претходних месеци.

Како објашњава Џил Браун, сертификована астролошкиња, овај период је време за суочавање са лажним надама и илузијама које отежавају сагледавање истине. Нептунов ретроградни ход у овом позива нас на аутентичност и саосећање према себи и другима. Ово је “друга шанса” да се ослободимо лажних очекивања и вратимо се хуманизму и искреном доживљају стварности.

За разлику од ранијег ретроградног хода у Овну, који је ишао у правцу личне јасноће и унутрашње снаге, ретроградни Нептун у Рибама доноси чишћење колективних илузија и отварање врата ка дубљем повезивању са универзалним енергијама и духовним бићима.

Период ретроградног Нептуна је космички догађај такође може донети подстицај за креативност, духовно буђење и откривање скривених талената и потенцијала, али под условом да се истовремено одбаце илузорни обрасци који нас спутавају.

da
Фото: freepik, ilustracija

Укупно, Нептунов ретроград у Рибама током октобра и новембра 2025. биће време за дубоку реорганизацију емоционалног и духовног живота, са могућностима за исцељење и нови почетак.

Ево прогноза за сваки хороскопски знак током ретроградног Нептуна у Рибама од октобра до децембра 2025. године.

Ован

Период интроспективног преиспитивања и ослобађања старих илузија. Потребно је фокусирати се на аутентичност и контролу импулса да бисте избегли конфузију. Могућност нових духовних увида ако останете отворени.

Бик

Може доћи до емоционалних преокрета и изазова у партнерским односима. Важно је ослободити се лажних очекивања и суочити се са истином. Препоручује се рад на личној вредности и сигурности.

Близанци

Ретроградни Нептун доноси време за разјашњавање пословних и финансијских питања. Обратите пажњу на интуицију у доношењу одлука, али проверите чињенице пре акције.

da
Фото: freepik, ilustracija

Рак

Духовни раст и емотивна ослободјења су наглашени. Идеално време за рад на унутрашњој равнотежи и превазилажење старих траума. Важан је баланс између снова и реалности.

Лав

Могући су изазови у комуникацији и изражавању осећања. Преиспитајте своје креативне пројекте и односе са блиским особама. Потрудите се да јасно дефинишете границе.

Девица

Период преиспитивања здравља и личних навика. Прилика је за трансформацију у погледу физичког и менталног благостања. Изазови могу довести до позитивних промена.

Вага

Фокус је на партнерствима и важним везама. Разјашњавање неспоразума води ка дубљем разумевању. Избегавајте илузије и градите поверење на чврстим основама.

Шкорпија

Интензивна интроспективна енергија доноси прилику за унутрашње чишћење и духовно буђење. Будите спремни на прихватање промена које воде ка личној истини.

da
Фото: freepik, ilustracija

Стрелац

Заокрет у областима образовања, путовања или филозофије. Добро је ослободити се застарелих уверења и отворити се новим спознајама и искуствима.

Јарац

Јарац

Рад на домаћем и породичном плану доноси важне увиде. Емоционална јасноћа може помоћи у решавању старих породичних питања и јачању корена.

Водолија

Креативни и друштвени пројекти могу добити нову димензију. Пазите на превелику идеализацију и фокусирајте се на практичност. Интуиција је водич, али проверавајте реалност.

Рибе

Највиталнији знак током овог транзита. Ретроградни Нептун пружа дубоку прилику за лични раст, духовно буђење и ослобађање од илузија. Важно је остати приземан док слушате унутрашње поруке.

Овај период може бити изазован, али и изузетно користан за оне који су спремни да се посвете унутрашњој искрености и променама кроз прихватање нових перспектива. 

Lepaisrećna

Извор:
Лепа и срећна/Дневник
Пише:
Дневник
