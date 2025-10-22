(ВИДЕО) ТЕХОНОЛОШКИ ПАТЕНТ ВРАЋА ЉУДИМА ВИД Слепи прогледали уз помоћ електронског импланта!
Револуционарни имплант мрежњаче вратио је вид пацијентима са старачком дегенерацијом макуле. Научници кажу да овај пробој отвара ново поглавље медицине.
Лекари су по први пут успели да делимично поврате вид пацијентима који су ослепели од дегенерације макуле - захваљујући електронском импланту и АР наочарима.
Сува, старачка дегенерација макуле је болест која полако оштећује макулу, део мрежњаче задужен за централни вид. Њена напредна, неизлечива фаза позната је као географска атрофија и погађа милионе људи широм света. Досадашњи третмани могли су само да успоре губитак вида, али не и да га поврате. Све до сада.
У револуционарном клиничком испитивању, више пацијената повратило је способност читања након што су им уграђене електронске мрежњаче повезане са АР наочарима.
„У историји вештачког вида, ово означава нову еру“, рекао је Махи Мукит, професор на Универзитетском колеџу у Лондону и руководилац британског огранка студије. „Слепи пацијенти сада заиста могу да поврате централни вид, што до сада није било могуће.“
Захваљујући PRIMA систему - фотонапонском имплантату са микрочипом дебљине папира, који садржи 378 ћелија - научници су успели да замене функцију фоторецепторских ћелија у оку. Микрочип се хируршки поставља испод макуле, а захват траје мање од два сата. Након месец дана опоравка, имплант се активира.
Пацијент тада користи АР наочаре са камером и инфрацрвеним пројектором повезанима са малим џепним рачунаром. Камера региструје окружење, рачунар податке претвара у инфрацрвени светлосни сигнал, а пројектор га шаље на имплант. Он затим ту светлост претвара у електричне импулсе који стимулишу здраве неуроне мрежњаче - и мозак их тумачи као визуелне информације.
Европска студија обухватила је 38 пацијената који су изгубили централни вид, али су задржали периферни. На крају истраживања, чак 84% њих поново је могло да чита слова, бројеве и речи - неки чак и пет редова са стандардне табеле за тестирање вида.
„Пре импланта, било је као да у очима имам два црна диска“, рекла је Шила Ирвин, пацијенткиња из Моорфиелдс Еyе болнице у Лондону. „Није болело, али сам била свесна сваког тренутка. Када сам први пут видела слово, то је био невероватан осећај.“
Ирвин, некада страствена читатељка, сада поново чита ситна слова и решава укрштенице. Један од француских учесника успео је да користи нови вид да се самостално снађе у метроу у Паризу.
Резултати студије, објављени у часопису New England Journal of Medicine, и буде огромну наду за милионе оболелих од старачке дегенерације макуле.
„Ово су старији пацијенти који нису могли да пишу, читају нити препознају лица. Сада, након година таме, поново користе свој вид“, рекао је Мукит. „А читање је управо оно што им је највише недостајало.“