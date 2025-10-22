ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „СЛОМЉЕНО РЕБРО” 23. ОКТОБРА У НОВОМ САДУ Нова позоришна продукција о мизогинији, фемициду и женској солидарности
Нови Сад ће, у четвртак, 23. октобра, бити домаћин премијере представе „Сломљено ребро“, уметничког пројекта који на дирљив и снажан начин проговара о вези између мизогиних стереотипа и фемицида.
Представа, која се игра у Новосадском позоришту - Újvidéki Színház, резултат је вишемесечног креативног процеса који је окупио интернационални уметнички тим и више од двадесет жена из Новог Сада, различитих генерација, професија и образовних профила, које су уједно и извођачице представе.
Пројекат „Сломљено ребро“ део је европске иницијативе Femminicity – Мрежа градова за учешће жена у креирању јавних политика, подржане кроз програм CERV (Citizens, Equality, RightsandValues) Европске уније. Циљ пројекта је да кроз уметност и заједнички рад са грађанкама у различитим градовима Европе отвори простор за дијалог о родној равноправности, насиљу над женама и друштвеним обрасцима који такве појаве подстичу и нормализују.
Представа траје 40 минута, а након извођења планиран је разговор са публиком, који ће омогућити отворену размену мишљења о темама којима се пројекат бави. Кроз ову форму уметничког дијалога, ауторски тим настоји да повеже искуство позоришта са искуством свакодневице и да публици пружи прилику да своје ставове и осећања преточи у заједничко размишљање о променама које су нам потребне као друштву.
„Сломљено ребро“ намењено је широкој публици, са посебним фокусом на младе, средњошколце и студенте, затим уметнике и уметнице свих дисциплина, раднике и раднице у култури, креаторе јавних политика, запослене у образовању, као и жене свих генерација и профила. Пројекат тежи да повеже различите друштвене групе и укаже да борба против мизогиније и родно заснованог насиља није искључиво женска тема, већ питање читаве заједнице.
Ауторски тим представе чине: драмска педагошкиња Соња Лештар, редитељ Јака Андреј Војевец, драматуршкиња Нађа Мишковић, композитор Марјан Бабић, дизајнер визуелног идентитета Ђорђе Марковић, као и продукцијски тим у саставу Соња Лештар, Нађа Милков, Амелија Стакић и Марија Ђурђевић. Уметничка координација пројекта поверена је Бојану Милосављевићу.
На сцени ће се појавити импресиван ансамбл од више од двадесет учесница: Ана Митревски, Биљана Ковач, Даница Бошњак, Драгица Летић, Дубравка Цимеша, Јасмина Михњак, Јелена Басарић, Катарина Тричковић, Кристина Спасојевић, Маја Миловановић, Марица Крсто, Марија Богојевић, Милена Лазаревић, Милица Торњански, Наташа Тодоровић, Николина Тарајић, Снежана Аларгић, Снежана Медурић, Софија Закић, Светлана Везмар, Тамара Богојевић, Вања Степановић, Слађана Пантовић, Анђела Андријевић и Зоран Ивковић.
Представа „Сломљено ребро“ део је регионалног уметничког процеса који повезује више европских градова. Пројекат FEMMINICITY реализује се у партнерству између Мађарског државног позоришта „Чики Гергељ“ из Темишвара, Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, трупе Држ не дај из Новог Сада и организација из Француске (Монпеље), Пољске (Вроцлав) и Словеније (Марибор). У сваком партнерском граду настају ауторске представе у сарадњи са локалним заједницама, које се баве различитим аспектима женских права. Током 2026. године, планирани су фестивали у свим партнерским градовима, на којима ће бити представљене све продукције.
О редитељу
Јака Андреј Војевец (р. 1978) је позоришни редитељ, перформер и текстописац, као и ментор позоришних радионица и омладински радник. Дипломирао је енглески језик и компаративну књижевност на Филозофском факултету у Љубљани (2002), а затим и позоришну и радио режију на Академији за гледалиште, радио, филм и телевизију (АГРФТ) 2009. године.
Као редитељ је радио у бројним словеначким позориштима као што су СНГ Драма Љубљана, СНГ Драма Марибор, СНГ Нова Горица, СЛГ Цеље, МГЛ, ССГ Трст, ЛГЛ, Цанкарјев дом и Позориште Глеј као и у независној сцени и плесном театру Љубљана.
Последњих година Војевец се окреће ауторском позоришту, за које сам пише текстове и режира их, често са снажним сатиричним и друштвено-критичким тоном. Међу његовим најпознатијим пројектима су „Хамлет па пол“, „Бруталци“, „Саблазан у долини Севнишкој или адут у рукаву“, „Мале тајне“, „Сзловенијо ћутим“, „Од палеолита до Тwита“, као и новији радови „Конспиролошки кабарет“ и „У ритму алгоритма“.
Војевец се посебно бави театром потлачених, обликом ангажованог позоришта који користи сцену као простор за друштвену промену. Као ментор и педагог, радио је са младима у Словенији, Хрватској и Африци, реализујући бројне радионице и представе које подстичу критичко размишљање о родним улогама, предрасудама и социјалној неједнакости.
Његов рад спаја уметност и активизам, а „Сломљено ребро“ наставља тај низ ангажованих пројеката који трагају за начином да позориште постане простор оснаживања, дијалога и емпатије.
О позоришту „Чики Гергељ“
Мађарско државно позориште „Чики Гергељ“ из Темишвара једна је од најзначајнијих културних институција мађарске заједнице у Румунији, са дугом традицијом међународне сарадње и уметничких иновација. Позориште је основано у другој половини 20. века, а својим репертоаром негује спој класичних и савремених текстова, уз посебан акценат на мултикултуралност и социјалну ангажованост.
Као носилац пројекта FEMMINICITY, позориште „Чики Гергељ“ афирмише идеју да уметност може бити средство друштвеног дијалога и оснаживања, посебно када укључује грађане као активне учеснике у процесу стварања. Својим радом у оквиру овог пројекта, позориште наставља да гради мостове између различитих европских култура и заједничке борбе за једнакост и људска права.