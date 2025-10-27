Симбол сваког дома из 80-их ДАНАС НА ЊОЈ МОЖЕТЕ ЗАРАДИТИ Успомена коју многи желе да купе
Ако сте одрасли у Југославији током 1970-их и 1980-их, вероватно се сећате препознатљивог стила тадашњих станова.
Иако ти домови нису били луксузни по данашњим стандардима, имали су топао и носталгичан шарм. У готово сваком таквом дому постојао је један посебан предмет који је симболизовао престиж, добар укус и гостопримство: луксузна кристална пепељара.
Без обзира на то да ли су укућани били пушачи, кристална пепељара је имала своје посебно место – на полици, у витрини или на комоди. Иако је првенствено служила за пепео, често је коришћена и као украс или посуда за ситнице. Кристално стакло, отпорно на топлоту, било је идеалан материјал за израду.
Пепељара је била саставни део традиције гостопримства. Гостима се обично нудила уз шољу кафе и домаће колаче, а током празника красила је сто заједно са кристалним чашама. Због своје вредности и симболике, често се поклањала за венчања или годишњице брака, због чега је готово свако домаћинство поседовало барем једну.
Данас се ове пепељаре ретко виђају у модерним становима, а они који их имају, чувају их као драгоцене успомене. Међутим, на друштвеним мрежама могу се пронаћи огласи у којима се ове старинске пепељаре продају по цени од 20 до 30 евра, у зависности од величине и очуваности, што значи да је на њима могуће солидно зарадити.