ВЕЛИКИ БРОЈ АЛАТКИ БИЋЕ ДИСТУПАН У ПОСЛОВАЊУ Корисницима Вибера у Србији за неколико дана доступан пакет Бизнис Плус
БЕОГРАД: Вибер је покренуо у Србији нови пакет претплатничких услуга "Вибер Бизнис Плус" који ће бити доступан за неколико дана.
Бизнис Плус повећава примећеност малих фирми и њихово позиционирање на Продавници (Marketplace) - Виберовом локалном пословном директоријуму и обезбеђује чешће појављивање у резултатима основне претраге на Виберу.
Поред тога, претплатници ће имати потпун приступ Вибер Плусу, стандардном сету услуга који садржи могућност директне комуникације уживо са агентима подршке и приступ осталим алаткама за управљање односима са купцима, као што су транскрипција гласа у текст и могућност уређивања или брисања порука без трага.
Мале фирме се суочавају са значајним изазовима у погледу видљивости на мрежи и приступа клијентима и купцима.
Истраживање је открило да се 56 одсто малих фирми суочава са великим изазовима у настојању да постану примећенија онлајн, док 60 одсто сматра да је тешко привући нове купце.