МИЛИЈАРДЕ КОРИСНИКА ПРЕЛАЗЕ НА еСИМ Путници открили јефтинију и практичнију алтернативу
Глобално тржиште еСИМ технологије расте изузетном брзином, а специјализовани пружаоци услуга преузимају примат.
Традиционални телекомуникациони оператори суочавају се са падом прихода од роминга јер све више корисника открива јефтиније и практичније алтернативе.
Свет телекомуникација пролази кроз тиху, али снажну револуцију. Технологија уграђених СИМ картица, познатија као еСИМ, драстично мења правила игре, посебно за међународне путнике. Према најновијем извештају аналитичке компаније CCS Insight, глобално еСИМ тржиште бележи драматичну експанзију, што директно угрожава приходе мобилних оператера од традиционалних роминг услуга.
Тренутно више од 1,3 милијарде људи користи паметне телефоне компатибилне са еСИМ-ом, а очекује се да ће тај број премашити три милијарде до 2030. године.
Највећи раст бележе путни еСИМ-ови, чији ће број, према пројекцијама, скочити са 70 милиона у 2024. на чак 280 милиона до краја деценије. Процењује се да ће вредност глобалног еСИМ тржишта премашити 4,4 милијарде долара, подстакнута растом међународних путовања и све већом свешћу корисника о предностима које ова технологија доноси.
Водећу улогу у овом расту преузели су специјализовани пружаоци услуга попут Airalo и Holafly, који агресивно циљају међународне путнике, нудећи им значајно повољније алтернативе класичним роминг тарифама.
Airalo је недавно објавио да има више од 20 милиона корисника, удвостручивши своју базу за мање од годину дана. У међувремену, поједине авио-компаније и туристичке агенције почеле су да нуде сопствене еСИМ услуге, додатно угрожавајући приходе традиционалних телекома.
Тек је неколицина великих играча, укључујући Vodafone и Orange, одговорила понудом конкурентних еСИМ пакета.