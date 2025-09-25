ШТА ЈЕ ВИРТУЕЛНА ПРИВАТНА МРЕЖА ИЛИ ВПН Повезивање на интернет преко сигурног и шифрованог тунела
Готово да нема тренутка у коме, када уђемо на интернет и на било коју апликацију, не искочи нека реклама која хвали ВПН мрежу.
Наравно, ови маркетиншки притисци појачавају се ако сте отишли на неки сајт с којег (неовлашћено) гледате неки филм или канал, или скидате серију - да се држимо најневинијег. Виртуелна приватна мрежа или ВПН (Virtual Private Network) технологија је која омогућава да се ваш уређај (рачунар, телефон или таблет) повеже на интернет преко сигурног и шифрованог тунела. На тај начин се сакрива ваша стварна IP адреса, подаци које шаљете и примате постају заштићени, а ваш интернет саобраћај изгледа као да долази са друге локације.
Када се повежете на интернет преко ВПН-а ваша интернет конекција пролази кроз шифровани канал до ВПН сервера. Веб-сајтови, апликације и треће стране не виде вашу праву IP адресу већ адресу ВПН сервера. Ваши подаци (лозинке, приватне поруке, историја претраживања) постају заштићени од хакера, провајдера и јавних Wi-Fi мрежа. То звучи сјајно ако, између осталог, желите да се сакријете од хакера и спамера, бројних циљаних реклама и којекаквог интернет „отпада“, преко којег неуморно скролујемо, псујући у себи.
Виртуелна приватна мрежа или ВПН (Virtual Private Network) технологија је која омогућава да се ваш уређај (рачунар, телефон или таблет) повеже на интернет преко сигурног и шифрованог тунела
На рачунару (Windows / Mac / Linux) инсталације иде тако што се изабере ВПН провајдер. Он може бити плаћени – што вам пружа већу сигурност и мање бриге, али и бесплатни.
Преузмите програм са званичног сајта или из Microsoft Store / App Store. Пазите да не преузимате програме са непознатих сајтова који обично имају велике рекламе, да не бисте постали жртва хакера који тако краду ваше податке. Ако је све у реду, можете да инсталирате програм и да се пријавите се. Одаберите сервер из листе (нпр. Немачка, Холандија, САД) и повежите се. Када се појави ознака Connected, ваша веза је шифрована.
На мобилном телефону (Android / iPhone) ствари иду слично. Инсталирајте апликацију преко Google Play или App Store. Наравно, на листи ће вам се појавити само проверене апликације. Немојте бирати оне непроверене. Покрените апликацију, креирајте налог или се пријавите. Изаберите сервер и активирајте ВПН.
Ко најчешће користи ВПН
Највише се користи ради заштите приватности, гледања садржаја који није доступан у Србији и сигурног коришћења јавног Wi-Fi-а. Компаније га воле због безбедне комуникације, заштите пословних података и омогућавања запосленима да раде на даљину. Обожавају га ИТ стручњаци и програмери, јер је одличан у тестирању апликација и заштите података. Користе га и грађани, медији и активисти у земљама где је интернет цензурисан или надзирани. Највећа употреба ВПН-а забележена је у земљама са цензуром и ограниченим интернетом: у Кини, тако се заобилази такозвани „Велики кинески зид“, а доста се користи и у Русији, Ирану и одскоро у Турској, где су забрањени или ограничени поједине друштвене мреже и апликације, укључујући и – Нетфликс стриминг платформу за гледање филмова и серија. У Индији, Индонезији и Саудијској Арабији ВПН се користи због верске цензуре и приступа забрањеним сервисима. С друге стране, у развијеним земљама, као што су САД, Канада, Велика Британија и Немачка, ВПН се најчешће користи за стриминг, пословну сигурност и заштиту приватности.
На већини телефона појавиће се иконица кључића или штита у горњем делу екрана, као потврда да је ВПН активан.
Корисници су обично у дилеми да ли да се одлуче за бесплатни ВПН или да га плате. Његове мане су у томе што често имају ограничење брзине и количине саобраћаја. Неке апликације прикупљају и продају корисничке податке, а треба знати и да бесплатни сервиси имају мање сервера и лошију стабилност.
Најпопуларнији бесплатни ВПН-ови су ProtonVPN (ограничен број сервера, али добра безбедност), Windscribe (10 GB месечно бесплатно), TunnelBear (интуитиван интерфејс, 500 MB месечно бесплатно).
За максималну сигурност, препоручују се плаћене верзије. Најчешће се бирају NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost.
Највећа предност је већа приватност и безбедност – штити личне податке, нарочито на јавним Wi-Fi мрежама. Значи, ако се налазите у неком хотелу или кафићу који има бесплатан Wi-Fi, највоље би било да имате ВПН, како бисте спречили да вам неко не приступи подацима и покраде их. . Анонимно претраживање интернета – скрива вашу локацију и историју претраживања. Не смемо да кажемо да ли је то добро за добар брак или везу, али јесте за избегавање локализације и рекламирања. Уз помоћ ВПН-а имамо и сигурније онлајн плаћање, јер је заштита података приликом трансакција већа.
Наравно, ВПН није савршен. Његова највећа мана је мања брзина интернета – због шифровања и преусмеравања саобраћаја. Такође, поједини сајтови блокирају ВПН – неке банке и стриминг платформе препознају и ограничавају ВПН кориснике. Квалитет интернета зависи од провајдера – јефтини или бесплатни ВПН-ови могу да имају честе прекиде.