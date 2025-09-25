СВЕТСКИ, А СРПСКИ ПРОИЗВОД ЗА НЕГУ ЛИЦА Биљана Марков из Бачког Градишта прави креме од биљке по којој је познат и намаз ДОКАЗАНО ЈЕ СПАС ЗА АКНЕ

Се­ју је мла­ди по­љо­при­вред­ни­ци жељ­ни да се опро­ба­ју у но­вој про­из­вод­њи и пре­ра­дом стиг­ну до но­вих на­мир­ни­ца и про­из­во­да ко­јих ни­је ра­ни­је би­ло на на­шем тр­жи­шту ни у упо­тре­би. Ле­бле­би­ја се по­ка­за­ла као од­лич­на хра­на од ко­је се про­из­во­ди да­нас све по­пу­лар­ни­ји ху­мус-кре­ма­сти на­маз сли­чан па­ште­та­ма, али то ни­је све.



Ове ко­зме­ти­ке не­ма у пар­фи­ме­ри­ја­ма, али се мо­же по­ру­чи­ти

Ди­пло­ми­ра­на еко­но­ми­ски­ња Би­ља­на Мар­ков из Бач­ког Гра­ди­шта от­кри­ла је да се бра­шно од ле­бле­би­је мо­же ко­ри­сти­ти и у ко­зме­ти­ци. То­ком ви­ше­го­ди­шњег упор­ног ра­да и стр­пље­ња ус­пе­ла је да на­пра­ви са­пун за ли­це и те­ло и ма­ску за ли­це. И по­твр­ди­ла да за до­бру би­знис иде­ју не тре­ба ве­ли­ки улог већ да се до ње мо­же сти­ћи без пре­ви­ше па­ра, али с мно­го тру­да, во­ље и зна­ња.

Фото: Дневник / С. Шушњевић

- У же­љи да се опро­бам у не­чим но­вим, по­че­ла сам да са­ку­пљам ин­фор­ма­ци­је на ин­тр­не­ту о ле­бле­би­ји, ко­ју се­је мој су­пруг, у на­ме­ри да се зр­но ле­бле­би­је као си­ро­ви­на што бо­ље ис­ко­ри­сти. Већ смо има­ли ви­ше про­из­во­да од на­у­та, бра­шно, гриз и те­сте­ни­ну , али сам же­ле­ла про­из­вод ко­ји не­ма ве­зе са ис­хра­ном - ка­за­ла је за Днев­ник Би­ља­на Мар­ков. - Пре­тра­жи­ва­њем сам са­зна­ла да у Ин­ди­ји же­не тра­ди­ци­о­нал­но ко­ри­сте бра­шно од ле­бле­би­је са дру­гим са­стој­ци­ма за улеп­ша­ва­ње и не­го­ва­ње ли­ца. Код њих је то тра­ди­ци­о­нал­на ма­ска, а ме­не је за­ин­те­ре­со­ва­ло да на­пра­вим сво­ју. И про­на­шла сам свој ре­цепт уз по­моћ не­ких љу­ди, а што је нај­ва­жни­је, ма­ска је без кон­зер­ван­са и ади­ти­ва.

Ма­ска де­лу­је ду­бин­ски: укла­ња мр­тве ће­ли­је, уми­ру­је упа­ле, сма­њу­је ак­не и вра­ћа ко­жи при­род­ни сјај

Фото: Дневник / С. Шушњевић

Од бе­сан бра­шна, ка­за­ла је, на­пра­ви­ла је сво­ју ма­ску за ли­це, али она ни­је оби­чан ко­зме­тич­ки про­из­вод.

- Она де­лу­је ду­бин­ски: укла­ња мр­тве ће­ли­је, уми­ру­је упа­ле, сма­њу­је ак­не и вра­ћа ко­жи при­род­ни сјај, за шта за­слу­га при­па­да и цин­ку, моћ­ном са­ве­зни­ку у бор­би за чи­сту и здра­ву ко­жу - твр­ди Би­ља­на.

Ма­ху­нар­ка хра­ни и те­ло и ко­жу Би­ља­ни је од­у­век би­ла бли­ска иде­ја да хра­на има ви­ше на­ме­на – и као го­ри­во, и као не­га. - Оно што ста­вља­мо на ко­жу, тре­ба да бу­де јед­на­ко чи­сто и вред­но као оно што уно­си­мо у ор­га­ни­зам. Не­га не мо­ра би­ти ком­пли­ко­ва­на. Иде­ја је би­ла јед­но­став­на, да пре­не­се­мо моћ бе­сан бра­шна, ка­ко се још зо­ве бра­шно од ле­бле­би­је, из ку­хи­ње у сва­ко­днев­ну не­гу. Јер, оно што хра­ни те­ло, мо­же јед­на­ко ефи­ка­сно да на­хра­ни и ко­жу. Са­да је ле­бле­би­ја као древ­на су­пер­на­мир­ни­ца кључ­ни са­сто­јак у не­го­ва­њу ли­ца.

Би­ља­ни­на ко­зме­ти­ка ни­је сти­гла до по­тро­ша­ча оно­ли­ко ко­ли­ко би же­ле­ла.

Фото: Дневник / С. Шушњевић

Ипак, ва­жно јој је да је на­шла фор­му­лу ка­ко да ову ма­ху­нар­ку што бо­ље ис­ко­ри­сти, и са­да оче­ку­је да се за ње­ну при­род­ну ко­зме­ти­ку ви­ше чу­је. Ко­зме­ти­ке не­ма у пар­фи­ме­ри­ја­ма, али се мо­же по­ру­чи­ти.

