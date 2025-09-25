СВЕТСКИ, А СРПСКИ ПРОИЗВОД ЗА НЕГУ ЛИЦА Биљана Марков из Бачког Градишта прави креме од биљке по којој је познат и намаз ДОКАЗАНО ЈЕ СПАС ЗА АКНЕ
Пољопривредна култура леблебија, или како се још зове наут или сланутак, већ десетак година се сеје на нашим њивама као замена традиционалним биљним културама.
Сеју је млади пољопривредници жељни да се опробају у новој производњи и прерадом стигну до нових намирница и производа којих није раније било на нашем тржишту ни у употреби. Леблебија се показала као одлична храна од које се производи данас све популарнији хумус-кремасти намаз сличан паштетама, али то није све.
Ове козметике нема у парфимеријама, али се може поручити
Дипломирана економискиња Биљана Марков из Бачког Градишта открила је да се брашно од леблебије може користити и у козметици. Током вишегодишњег упорног рада и стрпљења успела је да направи сапун за лице и тело и маску за лице. И потврдила да за добру бизнис идеју не треба велики улог већ да се до ње може стићи без превише пара, али с много труда, воље и знања.
- У жељи да се опробам у нечим новим, почела сам да сакупљам информације на интрнету о леблебији, коју сеје мој супруг, у намери да се зрно леблебије као сировина што боље искористи. Већ смо имали више производа од наута, брашно, гриз и тестенину , али сам желела производ који нема везе са исхраном - казала је за Дневник Биљана Марков. - Претраживањем сам сазнала да у Индији жене традиционално користе брашно од леблебије са другим састојцима за улепшавање и неговање лица. Код њих је то традиционална маска, а мене је заинтересовало да направим своју. И пронашла сам свој рецепт уз помоћ неких људи, а што је најважније, маска је без конзерванса и адитива.
Маска делује дубински: уклања мртве ћелије, умирује упале, смањује акне и враћа кожи природни сјај
Од бесан брашна, казала је, направила је своју маску за лице, али она није обичан козметички производ.
- Она делује дубински: уклања мртве ћелије, умирује упале, смањује акне и враћа кожи природни сјај, за шта заслуга припада и цинку, моћном савезнику у борби за чисту и здраву кожу - тврди Биљана.
Махунарка храни и тело и кожу
Биљани је одувек била блиска идеја да храна има више намена – и као гориво, и као нега. - Оно што стављамо на кожу, треба да буде једнако чисто и вредно као оно што уносимо у организам. Нега не мора бити компликована. Идеја је била једноставна, да пренесемо моћ бесан брашна, како се још зове брашно од леблебије, из кухиње у свакодневну негу. Јер, оно што храни тело, може једнако ефикасно да нахрани и кожу. Сада је леблебија као древна супернамирница кључни састојак у неговању лица.
Биљанина козметика није стигла до потрошача онолико колико би желела.
Ипак, важно јој је да је нашла формулу како да ову махунарку што боље искористи, и сада очекује да се за њену природну козметику више чује. Козметике нема у парфимеријама, али се може поручити.
