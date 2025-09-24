ВАЉДА ЈЕ ОВАЈ ПУТ (НАПОКОН) ДЕФИНИТИВНО...
ТРЖИШТЕ ЋЕ СЕ ПОТПУНО ПРОМЕНИТИ Легализацијом у промет улази више од четири милиона“нових“ некретнина ЕВО ШТА ТРЕБА ДА УРАДИТЕ
Финансијски консултант Владимир Васић оценио је да је најављени нови закон о легализацији објеката у Србији позитиван и додао да легализација више од четири милиона нелегално изграђених објеката могла би значајно да утиче на тржиште некретнина, али и на укупну економију земље.
Како наводи, предложене законске измене отвориће могућност да се до сада нелегални објекти коначно прометују, користе као средство обезбеђења за кредите и укључе у легалне токове тржишта.
– Банке до сада нису желеле да кредитирају нелегалне објекте, нити су они могли да се заложе или прометују. Сада отварамо нову димензију. ти објекти постају тржишно утрживи, што је веома важно са становишта понуде – рекао је Васић за Бизпортал.
Он додаје да ће се ефекти легализације осетити и на страни тражње, јер ће положај и локација објеката, нарочито оних у Београду и већим градовима, играти кључну улогу. Легализовани објекти би, према његовим речима, постали део званичне понуде станова, што би могло да стабилизује цене на тржишту.
Према подацима које је изнео, у Србији се годишње прометује око 30.000 непокретности, од тога 20.000 су нови објекти, а око 10.000 постојећи станови. Легализацијом се очекује да ће се број објеката у понуди знатно повећати.
– Када се објекат легализује, он добија правну сигурност, што омогућава и његову тржишну вредност. То је кључна разлика у односу на досадашњу праксу, а за 100 евра по стану, грађани ће моћи да легализују своју некретнину, коју, уколико желе, могу да продају или да је ставе под хипотеку – навео је Васић.
Ево како да пријавите објекат за легализацију
Пријава у дигиталној форми – грађани ће моћи да унесу податке о свом објекту путем онлајн-платформе, без дугог чекања и гомиле папирологије.
Накнада од 100 евра – за већину објеката легализација ће коштати симболичних 100 евра, док ће у већим градовима цена зависити од зоне и кретати се од 100 до 1.000 евра.
Поступак након пријаве – надлежни органи ће евидентирати објекат, а власници ће добити потврду која има снагу јавне исправе и тиме правно признање власништва.
Документација о власништву – по завршетку процедуре грађани ће добити све потребне папире који потврђују да је објекат легализован.
Министар финансија нагласио је да се закон очекује у октобру, а рок за пријаву почиње да тече 45 дана након његовог ступања на снагу. „Апсолутно бих позвала све грађане да прате како тече усвајање закона и да искористе могућност да се пријаве чим се рок отвори“, рекла је министарка Александра Софронијевић.
Где се подноси пријава?
Пријаве се подносе дигитално, преко платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам РС.
Уколико немате техничке могућности, општина је дужна да уместо вас попуни пријаву – довољно је да донесете доступну документацију.
Рокови и кораци
45 дана од ступања закона на снагу почиње пријављивање.
Рок траје 60 дана, а затим следи додатних 30 дана за приговоре.
Агенција проверава пријаве и издаје потврду са правном снагом.
Ко не мора да плаћа?
Ослобођени су: примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.
Ко не може да легализује објекат?
Објекти на земљишту које није приватно (осим ако се власнички односи реше у року од 5 година), објекти на јавним површинама, зонама заштите природе, културним добрима и санитарној заштити, привремени објекти (мобилне куће, контејнери и сл.).
Васић истиче да се проблем нелегалне градње не односи само на Србију, већ је присутан и у другим земљама, и да се ради о веома сложеном питању. Кључно ће, каже, бити како ће држава осмислити конкретан поступак легализације.
– Држава неће рушити нелегалне објекте, већ ће они који се буду градили после усвајања закона постати државна имовина. То има више смисла него да се руши, а такви објекти могу бити искоришћени за социјално становање или друге јавне потребе – додао је он.
Према његовим речима, нова мера може позитивно утицати на економију јер ће легализовани објекти бити опорезовани.
Влада Србије че на седници у петак усвојити предлог новог закона о легализацији објеката, а ово је само једна од мера коју доноси држава у корист грађана Србије.
(Bizportal.rs)