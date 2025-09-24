РАЧУНИЦА И ТРУД СТОЈЕ ИЗА СВАКЕ ТЕГЛЕ
СЕЗОНА ЗИМНИЦЕ У ВОЈВОДИНИ У ПУНОМ ЈЕКУ! Футошка пијаца у Новом Саду пуна поврћа, ЦЕНЕ шаренолике, а стари рецепти… И ДАЉЕ ВАЖЕ!
Сезона припремања зимнице у Војводини сада је већ у пуном јеку.
Посетили смо Футушку пијацу у Новом Саду, разговарали са произвођачима и купцима и проверили актуелне цене поврћа на тезги.
Иначе, посебно место у војводинској кухињи заузима прављање зимнице. Некада је била неопходна за зимске дане, а данас је више питање избора. Правити је по старим рецептима или је купити готову. Рачуница је важна, а у зимници се мере и труд, време и рад који стоје иза сваке тегле.
"Најбоље је кад сами спремамо, али, нажалост, дошло је време да се више исплати купити него радити.
То због унука највише, иначе не би због мене баш радила у овим годинама. Иначе, има краставаца, значи, за кисељење, парадајз, можда се кува, значи, повољне су цене, није тако скупа. Тако, сто динара, сто педесет, сто тридесет, паприке исто, рога за печење. Има свега, спанаћа...", кажу.
У Футошкој пијаци у Новом Саду килограм купуса креће се од 60 до 80 динара. Килограм паприке је углавном око 130 динара, а парадајз се креће од 80 па до 150 динара. Цене зависе од величине, квалитета и тезге. Поједини продавци кажу да потражња расте како се ближи сезона зимнице, али и да су због неповољних временских услова и мање рода морали да подигну цене у односу на претходну годину.
Иако су тезге пуне, потрошачи углавном невољно посежу за новчаником, јер колико год трговци тврдили супротно, цене из године у годину ипак расту.
Највећа конкуренција домаћој производњи остаје у великим трговинским ланцима, а они који се одлуче за куповину поврћа у продавници могу очекивати сличне цене на рачуну. Готови производи су брзи и практични, али бирајући и локалне произвођаче, у своје домове доносимо и део традиције.