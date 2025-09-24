АПР ПОКРЕНУО НОВИ ВЕБ-ПОРТАЛ Убудуће имате бржи приступ пословним и финансијским подацима, све на једном месту
Агенција за привредне регистре (АПР) од данас ставља на располагање нови веб-портал који омогућава бржи приступ пословним и финансијским подацима, аналитичким увидима и другим дигиталним услугама директно из обједињених електронских база Агенције, објављено је на сајту АПР.
''Уз напредна технолошка решења, портал омогућава једноставнији увид и преузимање ажурних података, а захваљујући великом избору нових и до сада недоступних функционалности, са напредним претраживачима и сложенијом обрадом података, омогућено је пружање пословних информација веће употребне вредности, непосредно од извора тих података'', наведено је у саопштењу.
Неке од нових доступних услуга су обједињени преглед регистрованих података о једном субјекту из свих регистара и евиденција, дневно праћење промена код изабраних субјеката и аутоматизовано обавештавање путем е-поште, напредно претраживање и креирање листа субјеката по одабраним критеријумима, комплетне и сажете финансијске извештаје, показатеље и годишње оцене бонитета, за последњих пет извештајних година.
Поред података из регистара и евиденција АПР-а, корисницима су доступни и подаци Народне банке Србије о текућим рачунима и принудној наплати, као и информације о десет највећих акционара акционарских друштава из Централног регистра хартија од вредности.
Приступ новој електронској услузи за испоруке података је државним органима омогућен од јуна 2024. године, док су ове дигиталне услуге од данас доступне и широј пословној заједници путем веб-портала на интернет страници Агенције за привредне регистре.
''Захваљујући најсавременијим решењима, Агенција за привредне регистре намерава да са Порталом за испоруке података обезбеди поуздан и ефикасан приступ подацима у складу са потребама савременог пословања и конкурентне привреде. Најављујемо да ће на порталу у наредном периоду бити омогућене и додатне, унапређене функционалности, као што су флексибилни статистички извештаји, секторске анализе, упоредни аналитички увиди, финансијска поређења субјеката истог типа или сегмента, по свим елементима финансијских извештаја'', наведено је у саопштењу.