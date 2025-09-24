Зарада "расте" буквално и на тераси! САЛАТА КОЈА ДОНОСИ ВЕЛИКИ ПРИХОД Килограм се продаје за 25 евра САДА ЈЕ ПРАВО ВРЕМЕ ЗА СЕТВУ!
Ова лисната салата је специфичног, љутог и благо орашастог укуса која се често користи у салатама, сендвичима или као додатак топлим јелима.
Иако се у продавницама продаје по прилично високој цени, узгајање у сопственој башти или чак на балкону је веома једноставно и исплативо.
Једна од главних предности руколе је њен брз раст. Први листови се могу убрати три до пет недеља након сетве, а биљка се може регенерисати након орезивања, што омогућава вишеструку жетву. Поред тога, добро подноси ниже температуре и може се гајити скоро током целе године. Поред економских користи, рукола је и нутритивно вредна, јер је богата витаминима А, Ц и К, фолном киселином, калцијумом и антиоксидансима.
Сетва се најчешће обавља у пролеће и јесен када су температуре умерене, између десет и двадесет степени. Лети брзо цвета, па је најбоље сејати је у делимичној хладовини у топлијим месецима. Семе се сеје плитко, на дубину од пола до једног центиметра, а растојање између редова треба да буде десет центиметара. Може се сејати више пута сваких неколико недеља како би се обезбедио стални прилив свежег лишћа.
Рукола не захтева захтевну негу, али је редовно заливање неопходно. Ако се земља осуши, листови постају горки. Довољно је мало компоста, тако да нема потребе за јаким ђубривима. Берба почиње веома брзо, а можете брати лист по лист или исећи целу биљку у основи. Млади листови су најукуснији, а касније постају јачи.
Један квадратни метар може дати до два килограма руколе по сезони, што је значајна уштеда у поређењу са малопродајним ценама. Семе је јефтино, а принос је вишеструко већи од инвестиције. За мале просторе попут балкона, довољно је посадити руколу у шире саксије или гајбе, а уз редовну сетву свежег лишћа, може се уживати у њој готово током целе године.
(Подравски.хр)/Блиц.рс