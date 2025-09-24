overcast clouds
26°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КО ЗНА ДА ОРЕЗУЈЕ – ЗАРАЂУЈЕ ДОБРАНО: И ДО 10.000 ДИНАРА ДНЕВНО! Виноградарима мањка радника, а посла на претек до средине октобра

24.09.2025. 15:44 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
БизПортал
Коментари (0)
виноград
Фото: Pixabay

Сезонски послови у виноградима доносе озбиљну зараду за оне који желе да раде.

Дневница берача грожђа тренутно износи око 4.500 динара за посао од јутра до касног поподнева, док они који се одлуче за захтевније послове резидбе могу зарадити и до 10.000 динара дневно.

Виноградари признају да радне снаге мањка и да је све теже пронаћи искусне раднике. Разлог је једноставан – резидба је сложен и одговоран посао, јер лошим потезом може да се угрози род, не само у текућој сезони, већ и у наредним годинама. Зато је и плаћен знатно више.

grožđe
Фото: Pixabay

Виноградар Зоран каже да дневница за резидбу не иде испод 8.000 динара, чак буде и 10.000 динара.

– Пошто лошом резидбом винограда може да се уништи берба грожђа, не само за ту годину, него и неколико идућих, тај посао мора бити добро плаћен. Добре резаче могуће је наћи, али су ретки, јер има доста приучених. Код мене тај посао радим ја – наводи Зоран и додаје да под виноградима има око пет-шест хектара земље где гаји више сорти грожђа – и стоних и винских.

– Ова година је по роду почела одлично, али су касније због суше почели проблеми, па су смањени приноси, али је квалитет грожђа остао одличан, мада се са кишом ситуација поправља. С радном снагом међутим имамо проблема, али виноградарима су од велике помоћи машине које одрађују посао до самог чина бербе и резања. Већина нас има машине – наводи он за „Политику”.

vino
Фото: Pixabay

Виноградари данас имају проблем да нађу сезонске раднике.

У једној винарији из Ћуприје кажу да за сада не упошљавају странце сезонце, већ се ослањају на мештане и фирму из околине Ћуприје која им обезбеђује радну снагу. Истичу да у сезони бербе дневно се ангажују од 12 до 15 берача грожђа.

– Имамо исту екипу радника, што је срећна околност, али ти људи ипак имају у просеку око 60 година, што значи да ни они неће моћи још дуго тим послом да се баве. Ипак, успевамо да се изборимо с изазовима око ангажовања радне снаге – истичу они.

Берба грожђа трајаће до средине октобра

Сезона бербе грожђа почела је крајем августа и трајаће све до средине октобра, зависно од временских услова.

виноградари сезонски радници дневница
Извор:
БизПортал
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАРАШКИ ВИНОГРАДАРИ ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА ЗАДОВОЉСТВО Принос грожђа одличан, а квалитет обећава
виноград

ТАРАШКИ ВИНОГРАДАРИ ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА ЗАДОВОЉСТВО Принос грожђа одличан, а квалитет обећава

22.09.2025. 12:39 12:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВИНОГРАД НА КАБЛАРУ ПОСТАО ПОРОДИЧНА ЗАБАВА, ПА МУ СЕ И НАЈМЛАЂИ РАДУЈУ „Најлепше је кад сви седнемо и оцењујемо плодове свог труда: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар”, кажу Томићи
вино

ВИНОГРАД НА КАБЛАРУ ПОСТАО ПОРОДИЧНА ЗАБАВА, ПА МУ СЕ И НАЈМЛАЂИ РАДУЈУ „Најлепше је кад сви седнемо и оцењујемо плодове свог труда: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар”, кажу Томићи

09.09.2025. 16:03 16:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕТОНАЦИЈЕ У СПАВАЋОЈ СОБИ! МЕЛЕНЧАНИ У БОРБИ СА ПЛИНСКИМ ТОПОМ "Виноградари их користе да растерају чворке, постоји опасност да нас растерају"
Ilustracija, Dnevnik / Printscreen YouTube Good Life Inc.

ДЕТОНАЦИЈЕ У СПАВАЋОЈ СОБИ! МЕЛЕНЧАНИ У БОРБИ СА ПЛИНСКИМ ТОПОМ "Виноградари их користе да растерају чворке, постоји опасност да нас растерају"

07.08.2025. 08:51 09:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај