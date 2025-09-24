КО ЗНА ДА ОРЕЗУЈЕ – ЗАРАЂУЈЕ ДОБРАНО: И ДО 10.000 ДИНАРА ДНЕВНО! Виноградарима мањка радника, а посла на претек до средине октобра
Сезонски послови у виноградима доносе озбиљну зараду за оне који желе да раде.
Дневница берача грожђа тренутно износи око 4.500 динара за посао од јутра до касног поподнева, док они који се одлуче за захтевније послове резидбе могу зарадити и до 10.000 динара дневно.
Виноградари признају да радне снаге мањка и да је све теже пронаћи искусне раднике. Разлог је једноставан – резидба је сложен и одговоран посао, јер лошим потезом може да се угрози род, не само у текућој сезони, већ и у наредним годинама. Зато је и плаћен знатно више.
Виноградар Зоран каже да дневница за резидбу не иде испод 8.000 динара, чак буде и 10.000 динара.
– Пошто лошом резидбом винограда може да се уништи берба грожђа, не само за ту годину, него и неколико идућих, тај посао мора бити добро плаћен. Добре резаче могуће је наћи, али су ретки, јер има доста приучених. Код мене тај посао радим ја – наводи Зоран и додаје да под виноградима има око пет-шест хектара земље где гаји више сорти грожђа – и стоних и винских.
– Ова година је по роду почела одлично, али су касније због суше почели проблеми, па су смањени приноси, али је квалитет грожђа остао одличан, мада се са кишом ситуација поправља. С радном снагом међутим имамо проблема, али виноградарима су од велике помоћи машине које одрађују посао до самог чина бербе и резања. Већина нас има машине – наводи он за „Политику”.
Виноградари данас имају проблем да нађу сезонске раднике.
У једној винарији из Ћуприје кажу да за сада не упошљавају странце сезонце, већ се ослањају на мештане и фирму из околине Ћуприје која им обезбеђује радну снагу. Истичу да у сезони бербе дневно се ангажују од 12 до 15 берача грожђа.
– Имамо исту екипу радника, што је срећна околност, али ти људи ипак имају у просеку око 60 година, што значи да ни они неће моћи још дуго тим послом да се баве. Ипак, успевамо да се изборимо с изазовима око ангажовања радне снаге – истичу они.
Берба грожђа трајаће до средине октобра
Сезона бербе грожђа почела је крајем августа и трајаће све до средине октобра, зависно од временских услова.