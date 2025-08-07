ДЕТОНАЦИЈЕ У СПАВАЋОЈ СОБИ! МЕЛЕНЧАНИ У БОРБИ СА ПЛИНСКИМ ТОПОМ "Виноградари их користе да растерају чворке, постоји опасност да нас растерају"
“На сваких 40 секунди доживимо мини-детонацију у нашој спаваћој соби. То пукне плински топ на ободу села, јер том направом виноградари бране винограде од чворака. Да л’ ће растерати чворке, не знам, али постоји опасност да нас растерају”.
Овако своју причу почиње Меленчанин чија се кућа налази у близини Парка природе Русанда, а који покушава да се избори за дневну или вечерњу тишину и спасе од буке коју плински топ прозводи.
Покушао је да се институционално избори са буком али безуспешно. Обраћао се комуналцима, они су га упутили на пољочуваре, којих у селу практично и нема. Додали су да буку свеједно не би могли ни да измере јер немају чиме. Стога се наш саговорник запитао - сме ли плински топ да пуца у близини парка природе, јер по некој логици ова направа не растерује само чворке него и остале птице којима се Русанда дичи.
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије је на наше питање да ли је плински топ дозвољен одговорило да ова направа, као репелент за одбрану усева, сме да се користи, али нас је упутило на друге адресе за прецизније одговоре.
- Уз консултацију са Заводом за заштиту природе, добили смо одговор да корисници имају право да користе топове за растеривање птица на својим приватним поседима (виноградима), чак и када се налазе у оквиру заштитне зоне парка природе. Наши чувари природе ће свакако обићи Парк природе Русанда - пише у одговору који је потписао Игор Чобанов, дипломирани биолог у “Резерватима природе”.
Виноградари, иначе, имају проблем са чворцима који су толико немилосрдни да су у стању да “оберу” цео виноград пре газде.
-Док сам радио виноград, као заштиту сам користио противградне мреже. Мислим да је хуманије, а да плински топ, иако је дозвољен и може легално да се купи, потенцијално представља опасност. Бучан је, а чим је у питању плин, не знам баш колико је безбедно да се остави без надзора – објашњава инжењер и бивши виноградар Бранислав Прохаска.
Јачина звука приликом испаљивања плинског топа је 120 децибела. Према класификацији, то је бука која изазива оштећење слуха. Бука из винограда можда неће оштетити слух Меленчана, али мир и нормалну свакодневницу - то је већ друга прича.