ВИНОГРАД НА КАБЛАРУ ПОСТАО ПОРОДИЧНА ЗАБАВА, ПА МУ СЕ И НАЈМЛАЂИ РАДУЈУ „Најлепше је кад сви седнемо и оцењујемо плодове свог труда: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар”, кажу Томићи

09.09.2025. 16:03
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
вино
Фото: РИНА

Иако су Чачак и његова околина познати по шљивама и кајсијама, породица Томић са Каблара поносно пркоси статистици.

Браћа Владимир и Александар засадила су јединствен виноград на тој планини, на имању својих предака. Обновили су традицију и брижљиво је негују.

Каблар не памти роднију и сочнију виноградарску годину од ове. Ситуација је сваке године у нашем винограду све боља и боља. Одлучили смо се да спроведемо један експеримент и да обновимо нешто што је запостављено у нашем крају. Традиција гајења винове лозе код нас је постојала још од давних дана. Породично смо одлучили да обновимо ту традицију, да спојимо лепо и корисно, и да у свему овоме и уживамо каже за РИНУ Владимир Томић, виноградар са Каблара.

вино
Фото: РИНА

Удруженим снагама, ова два виноградара пажљиво воде рачуна о сваком детаљу.

То је оно што нас двојица волимо, не волимо да будемо беспослени, већ да искористимо лепо време на користан начин и да нешто направимо за наш општи ужитак додаје Александар Томић.

За породицу Томић кључ успеха лежи у заједништву. Ових дана убирају плодове вредног рада и већ праве планове за следећу бербу.

Виноград је заиста посебно место, има своју душу и осећа када се нешто ради с љубављу. А само породица може да ради с љубављу. Све послове у винограду обављамо заједно, нас троје одраслих и петоро деце. Верујем да више љубави овај виноград не може да добије кроз осмех каже Марина Томић.

Најмлађи чланови породице са радошћу учествују у радовима. Кажу да са летовања једва чекају повратак на обронке Каблара, где у берби проналазе и радост и одмор.

Од радова у винограду које спроводимо у кругу породице и пријатеља, кроз разговор и дружење, увек се роди нека нова идеја. Када се заврши берба и преради грожђе, онда наступа дегустација вина. Тада сви који су учествовали седнемо заједно и оцењујемо плодове свог труда закључује Владимир Томић са осмехом задовољног виноградара. 

вино
Фото: РИНА

Виноград на Каблару, како кажу домаћини, осећа љубав, јер не чува само гроздове, већ и дух породице и пријатељства. Томићи својим радом показују да је наслеђе предака најбољи путоказ за будућност.

Њихова винарија „Томић”, која постоји пет година, данас производи четири врсте вина: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар. Тамјанику су симболично назвали „Игра 650”.

Назив смо изабрали јер смо све ово доживели као игру, а 650 је надморска висина винограда са ког је убрано грожђе појашњава породица Томић.

Виноград Томића на Каблару постао је не само чувар традиције, већ и место где се љубав претаче у грозд, а грозд у вино, вино које носи печат породице и предака.

Засад винове лозе осећа све када се ради с љубављу, јер он не чува само гроздове, већ и култ породице и пријатељства.

Породица Томић својим примером кроз вредан рад и труд показује да је наслеђе предака најбољи путоказ у будућност.

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
