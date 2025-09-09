ВИНОГРАД НА КАБЛАРУ ПОСТАО ПОРОДИЧНА ЗАБАВА, ПА МУ СЕ И НАЈМЛАЂИ РАДУЈУ „Најлепше је кад сви седнемо и оцењујемо плодове свог труда: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар”, кажу Томићи
Иако су Чачак и његова околина познати по шљивама и кајсијама, породица Томић са Каблара поносно пркоси статистици.
Браћа Владимир и Александар засадила су јединствен виноград на тој планини, на имању својих предака. Обновили су традицију и брижљиво је негују.
– Каблар не памти роднију и сочнију виноградарску годину од ове. Ситуација је сваке године у нашем винограду све боља и боља. Одлучили смо се да спроведемо један експеримент и да обновимо нешто што је запостављено у нашем крају. Традиција гајења винове лозе код нас је постојала још од давних дана. Породично смо одлучили да обновимо ту традицију, да спојимо лепо и корисно, и да у свему овоме и уживамо – каже за РИНУ Владимир Томић, виноградар са Каблара.
Удруженим снагама, ова два виноградара пажљиво воде рачуна о сваком детаљу.
– То је оно што нас двојица волимо, не волимо да будемо беспослени, већ да искористимо лепо време на користан начин и да нешто направимо за наш општи ужитак – додаје Александар Томић.
За породицу Томић кључ успеха лежи у заједништву. Ових дана убирају плодове вредног рада и већ праве планове за следећу бербу.
– Виноград је заиста посебно место, има своју душу и осећа када се нешто ради с љубављу. А само породица може да ради с љубављу. Све послове у винограду обављамо заједно, нас троје одраслих и петоро деце. Верујем да више љубави овај виноград не може да добије – кроз осмех каже Марина Томић.
Најмлађи чланови породице са радошћу учествују у радовима. Кажу да са летовања једва чекају повратак на обронке Каблара, где у берби проналазе и радост и одмор.
– Од радова у винограду које спроводимо у кругу породице и пријатеља, кроз разговор и дружење, увек се роди нека нова идеја. Када се заврши берба и преради грожђе, онда наступа дегустација вина. Тада сви који су учествовали седнемо заједно и оцењујемо плодове свог труда – закључује Владимир Томић са осмехом задовољног виноградара.
Виноград на Каблару, како кажу домаћини, осећа љубав, јер не чува само гроздове, већ и дух породице и пријатељства. Томићи својим радом показују да је наслеђе предака најбољи путоказ за будућност.
Њихова винарија „Томић”, која постоји пет година, данас производи четири врсте вина: прокупац, тамјанику, шардоне и пино ноар. Тамјанику су симболично назвали „Игра 650”.
– Назив смо изабрали јер смо све ово доживели као игру, а 650 је надморска висина винограда са ког је убрано грожђе – појашњава породица Томић.
Виноград Томића на Каблару постао је не само чувар традиције, већ и место где се љубав претаче у грозд, а грозд у вино, вино које носи печат породице и предака.
Засад винове лозе осећа све када се ради с љубављу, јер он не чува само гроздове, већ и култ породице и пријатељства.
Породица Томић својим примером кроз вредан рад и труд показује да је наслеђе предака најбољи путоказ у будућност.