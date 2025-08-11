ОВЕ ЈЕСЕНИ ГРОЖЂА НЕЋЕ БИТИ Род уништен ВИНОГРАДАРИ СЕ ХВАТАЈУ ЗА ГЛАВУ; Штета дугорочна и тешко надокнадива
Сваке године виноградари у Хрватској суочавају се са временским непогодама, болестима винове лозе и изазовима на тржишту, али ове сезоне природа их је погодила на још један, потпуно неочекиван начин и десетковала род.
На винородним падинама Крндије и Папука дивљач је направила штету каква се не памти. Најтеже је у кутјевачком крају, где су поједини виногради десетковани свега неколико недеља пре бербе.
На неким од најпознатијих локалитета штета је потпуна – гроздова више нема, а винова лоза је остала опустошена. Ситуацију додатно отежава то што ловишта у том подручју тренутно немају концесионара, па се дивље свиње и друга дивљач неконтролисано размножавају.
Познати винар из Вења, Иван Ењинги, за ХРТ описује како је на парцели од пет хектара род потпуно уништен, док су и остале његове локације претрпеле огромне губитке.
- Ако будем морао поново да садим, изгубићу најмање три до четири године - наглашава Ењинги, додајући да су последице овакве штете дугорочне и тешко надокнадиве. Ни остали виноградари нису прошли боље.
На подручју Корије, где су трсови били спремни за бербу, готово је немогуће заштитити грожђе. Електричне ограде и плински топови показали су се недовољно ефикасним.
Како објашњава Ана Марковић из Кутјева, дивље свиње не уништавају само грожђе, већ и младице и младе насаде, док висока дивљач такође оставља трагове своје присутности, правећи штету која се осећа годинама.
- Дивље свиње једу грожђе и рију по винограду, висока дивљач једе младице, грожђе, младе винограде. Када нападне направи велику штету која има дугорочне посљедице - испричала је Ана.
Млади виногради уз рубове ловишта сада су потпуно уништени, а без активног управљања популацијом дивљачи, проблем се само погоршава.
- Ово се може решити једино заједничким деловањем винара, виноградара и ловачких савеза - поручује Иван Перак из Кутјева, истичући да су дивље животиње изузетно сналажљиве и да лако пробијају постављене препреке.