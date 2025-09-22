clear sky
ТАРАШКИ ВИНОГРАДАРИ ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА ЗАДОВОЉСТВО Принос грожђа одличан, а квалитет обећава

22.09.2025. 12:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
виноград
Фото: Приватна архива

Живо је ових дана у тарашким виноградима, преносе нам утиске са терена тамошњи виноградари и винари.

Пре недељу дана обране су сорте белог грожђа, а за викенд се брало грожђе за шилер вино и каберне за розе.

- Већи део посла је обављен. Остало је да касније оберемо каберне за црвено вино. Вино од сорти белог грожђа већ се ферментише - каже Саша Толмач, виноградар и винар из Тараша, члан удружења „Тарашки виногради“.

Виноградари из Тараша ове године имају разлога за задовољство.

- Принос грожђа је одличан, а квалитет обећава - истиче Толмач.

виногради тараш грожђе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
