ТАРАШКИ ВИНОГРАДАРИ ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА ЗАДОВОЉСТВО Принос грожђа одличан, а квалитет обећава
22.09.2025. 12:39 12:40
Живо је ових дана у тарашким виноградима, преносе нам утиске са терена тамошњи виноградари и винари.
Пре недељу дана обране су сорте белог грожђа, а за викенд се брало грожђе за шилер вино и каберне за розе.
- Већи део посла је обављен. Остало је да касније оберемо каберне за црвено вино. Вино од сорти белог грожђа већ се ферментише - каже Саша Толмач, виноградар и винар из Тараша, члан удружења „Тарашки виногради“.
Виноградари из Тараша ове године имају разлога за задовољство.
- Принос грожђа је одличан, а квалитет обећава - истиче Толмач.