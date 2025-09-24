ТРГОВИНСКИ ЛАНЦИ ПЛАТИЛИ ПАПРЕНЕ КАЗНЕ Делез прекршио уредбу О МАРЖАМА у 73 објекта а Веропулос у три
БЕОГРАД: Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић изјавила је данас да је досадашња контрола тржишне инспекције, која је обухватила трговинске ланце Делез и Веропулос, да се владина уредба о ограничавању маржи није поштовала у 73 објекта Делеза и три објекта Веропулоса, као и да треба да плате казну од укупно 25,5 милиона динара.
"Укупан број прекршајних налога који је издат је у вредности од 25,5 милиона динара, од чега је 24,5 милиона за Делез, а милион за Веропулос", изјавила је министарка Лазаревић после састанка који су она и министар финансија Синиша Мали одржали са представницима амбасада Немачке, Белгије, Холандије и ЕУ.
Лазаревићева је рекла да тржишна инспекција обавља контроле и да су записници стигли из прве фазе инспекције која се тиче два ланца: Делеза и Веропулоса за 86 објеката који су контролисани.
"Од 86 објеката инспекција је обухватила 83 објекта Делеза и три Веропулоса. Од 86 објеката констатовано је да се Делез није придржавао владине уредбе у 73 објекта од 83. За још седам објеката се чекају крањи резултати пошто нису на време доставили нека документа тржишној инспекцији, па чекамо да видимо коначни исход, али у шест објеката није констатована повреда уредбе. Код Вероуплоса они су такође прекршили уредбу али се ради о једној теничкој ствари око ценовника и једном пропусту пошто су цене већ биле изнивелисане. Прекшајни налози су већ издати", рекла је министарка трговине.
Како је навела, укупно је предмет контроле било нешто мало више од 5.500 производа и конкретно код Делеза број производа који није био усклађен са уредбом је око 550 или 560 производа.
Лазаревићева је истакла да је то само прва фаза контроле.
"Тржишна инспекција иде даље на терен када су у питању други трговински ланци који ће бити контролисани, али такође и ови који су већ контролисани, значи да контрола још траје. У следећој фази ће свакако бити и контрола оног дела који се тиче 'оф рабата' који су такође важан део уредбе", рекла је министарка.
Поручила је да ће ће тржишна инспекција радити у наредном периоду без престанка.
"Ово су први резултати које смо очекивали и који потврђују да је у највећем броју објеката који су били предмет контроле... (било кршења), тржишни инспектори су по објекту бирали насумице неких 69 производа, по три из сваке категорије - 23, укупно је предмет контроле било нешто мало више од 5.500 производа, конкретно код Делеза број пороивода који није био усклађен са уредбом је око 550 или 560 производа, ако сам добро запамтила. Пратимо даље а инспекција даље ради свој посао", истакла је она.
Напоменула је да када је реч о прекршајним налозима да инспектори могу на лицу места да издају мандатну казну и ако ланци поступе у року од седам, осам дана казна се умањује за 50 одсто.
"Ако не, иде се на прекшајни суд и то је онда већ ствар да ли ће се трговински ланци одлучити за плаћање или не. Тако да постоје процедуре прописане законом и у том санкционисању. Записници су послати свим актерима који су били предмет контроле да се изјасне и то је процес који тече и обавештаваћемо јавност како се контрола одвија, као и за ове друге трговинске ланце где је кренула контрола", навела је министарка Лазаревић.
Она је навела да је данас одржан састанак са више европских амбасадора у Београду и то на њихов захтев на коме се разговарало о уредби о смањењу маржи.
Састанку у влади су присуствовали први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали, амбасадорка Немачке Анке Конрад, амбасадор Холандије Мартијн Елгерсма, амбасадор Белгије Фредерик Девелтер, амбасадор и шеф канцеларије ЕУ у Србији Андреас фон Бекерат и шеф економског одељења Немачке Андреас Хердт, као и шеф одељења за европске интеграције канцеларије ЕУ у Србији Катарина Мотоскова.
"Састанак је инициран због коментара Делеза и Лидла на уредбу о ограничењу маржи, али је дијалог био врло конструктиван и рекли смо да не желимо да дискриминишемо стране инвеститоре и да су они добродошли у Србију. Истакли смо да је примарни циљ пакета економских мера бољи живот наших грађана и да се изборимо са ценама какве јесу и што им је отворено речено по питању поређења цена хране у најразвијенијим земљама Западне Европе а колике су код нас", рекла је она.
Навела је да је у разговору са амбасадориме речено да верујемо да су њихове компаније које су инвеститори и водећи ланци овде све ове године добро пословали и да не треба толику помпу подизати око једне уредбе која је врло јасна и која гледа општи јавни интерес а то је бољитак за наше грађане и њихову укупну куповну моћ.
Лазаревићева је нагласила да су амбасадорима дати јасни аргументи због којих се то ради и да ће закони из области трговине који се припремају поштовати европске директиве.
"Хоћемо да направимо неке системске промене у делу трговине, да ствари доведемо у ред, укључујући и те исте комапније из Европске уније како би се понашале онако као што раде и у својим земљама. То ће бити предмет тих закона а поготову онога који се тиче спречавања непоштених трговачких пракси", рекла је Лазаревићева.
Истакла је да су нама важне и наше компаније и наши добављачи, средња и мала предузећа из сегмента индустрије које зависе од трговинских ланаца јер своје производе пласирају преко њих.
Министарка је навела да се разгварало и око ограничења "оф рабата" који су били испод радара и истакла да је већина тих намета забрањена у Европској унији.
"Пренели смо и да смо са трговинским ланцима Лидлом и Делезом имали директну комуникацију", рекла је она.
Министарка је упутила молбу нашим добављачима које раде са трговинским ланцима да наставе да извештавају министарство о свим стварима које се догађају.
"Трговци би требало да буду фер према добављачима у односу на притиске за које знамо да су дешавали раније а и сада али ми пратимо и мотримо на то", поручила је Лазаревићева.
Апеловала је на наше компаније да буду јаке у односу са трговинским ланцима и поручила да држава стоји иза њих.