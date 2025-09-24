ПАРЕ ИЛИ ЛОША РЕЦЕНЗИЈА! Ево чега су се досетили онлајн „рекеташи”!
Холандске компаније суочавају се са новом врстом преваре, јер преваранти њиховим Гугл профилима дају лажне, негативне рецензије и потом захтевају новац како би спречили објављивање још више лоших коментара.
Према извештају НОС-а, ово је постао озбиљан проблем за многе мале бизнисе, који су осетљиви на онлајн репутацију, пише НЛ тајмс.
Преваранти на Гуглу објављују десетине лоших рецензија на профилима предузећа.
Те негативне оцене појављују се у резултатима претраге и на Гугл мапама, а власници предузећа често потом добијају „WhatsApp” поруке са страних бројева у којима се траже стотине евра како би се спречило даље негативно оцењивање.
Мали бизниси, који се ослањају на онлајн рецензије како би привукли купце, постали су најчешћа мета тих превара.
Компаније не могу да уклоне те рецензије саме, морају да затраже од Гугла да то уради, што може да траје од неколико дана до неколико месеци.
Гугл је саопштио да је обично потребно неколико дана да се прегледа пријава о лажним рецензијама и да се предузму „брзе мере”.
Ипак, многе компаније се жале на то што је веома тешко или готово немогуће да се директно контактира неко из Гугла за бржу реакцију.