ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА МЕТИ ПРЕВАРАНТА Представљао се као службеник министарства, тражио 10.000 евра за услуге
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе у Новом Саду, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су И. С. (1994) из Бачке Паланке због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дела превара.
Сумња се да је он, у августу и септембру ове године, након објављене коначне ранг листе, мобилним телефоном контактирао више предузетника, правних лица и задруга који су учествовали на Трећем јавном позиву за доделу бесповратних средстава у оквиру Пројекта Конкурентна пољопривреда Србије, финансираног на основу Споразума о савезу између Светске банке и Министарства финансија, а чији је корисник Министарство пољопривреде, и лажно се представљао као радник Управе за аграрна плаћања, у циљу прибављања противправне имовинске користи, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Он је потом, како се сумња, од оштећених захтевао новац у износу од 10.000 евра, како би им након обезбеђених додатних средстава у пројекту, омогућио да добију додатна бесповратна средства.
И. С. је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву.
Сумња се да је број оштећених већи, па полиција позива грађане који су оштећени на овакав начин да се јаве Служби за сузбијање криминала УКП на мејл [email protected] .