few clouds
30°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Обећаване високе зараде!

ШТЕТА СЕ МЕРИ У СТОТИНАМА МИЛИОНА ЕВРА Разбијена европска мрежа ПРЕВАРЕ С КРИПТОВАЛУТАМА „Насанкано“ 100 особа! Овде су „ПРАЛИ“ НОВАЦ

23.09.2025. 16:30 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Freeeimages.com

ХАГ: Више од 100 жртава из европских земаља изгубило је новац у крипто-превари која је трајала од 2018. године, пет осумњичених је ухапшено, а међу њима и наводни организатор преваре, саопштио је данас Еуроџаст.

Европске власти су окончале вишегодишњу превару са криптовалутама која је погодила више од 100 жртава, причинивши штету од најмање 100 милиона евра, наводи се у саопштењу. 
 

Полиција је претресла објекте у Шпанији, Португалу, Италији, Румунији и Бугарској и ухапсила пет осумњичених, међу којима и особу за коју се верује да је била вођа криминалне групе.
 

Жртвама су преко професионално дизајнираних онлајн платформи обећавани високи приноси на улагања у криптовалуте, наводи се у саопштењу Еуроџаста.
 

Новац је потом пребациван у Литванију где је вршено "прање новца".     
 

Када су жртве покушале да поврате своја улагања, тражено је да плате додатне накнаде, након чега би веб-сајт коришћен за превару нестао, навео је Еуроџаст.
 

Инвеститори су затим губили већину или чак целокупан новац, додала је европска правосудна агенција. 
 

Систем је функционисао најмање од 2018. и обухватао 23 земље, прецизирао је Еуроџаст, који је координисао операцију ради разбијања преваре.
 

Жртве су биле Немци, Французи, Италијани и Шпанци. 
 

Главни осумњичени, за кога се верује да је предводио групу превараната, сумњичи се за превару великих размера и прање новца.
 

Претреси су обављени прошле недеље, али је информација објављена тек данас због поступака који су у току у више земаља, саопштио је Еуроџаст.
 

превара преварант криптовалутe
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛИОНСКА ПРЕВАРА У БЕОГРАДУ 23 особе пред судом због лажних административних забрана

МИЛИОНСКА ПРЕВАРА У БЕОГРАДУ 23 особе пред судом због лажних административних забрана

23.09.2025. 14:22 14:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај