Обећаване високе зараде!
ШТЕТА СЕ МЕРИ У СТОТИНАМА МИЛИОНА ЕВРА Разбијена европска мрежа ПРЕВАРЕ С КРИПТОВАЛУТАМА „Насанкано“ 100 особа! Овде су „ПРАЛИ“ НОВАЦ
ХАГ: Више од 100 жртава из европских земаља изгубило је новац у крипто-превари која је трајала од 2018. године, пет осумњичених је ухапшено, а међу њима и наводни организатор преваре, саопштио је данас Еуроџаст.
Европске власти су окончале вишегодишњу превару са криптовалутама која је погодила више од 100 жртава, причинивши штету од најмање 100 милиона евра, наводи се у саопштењу.
Полиција је претресла објекте у Шпанији, Португалу, Италији, Румунији и Бугарској и ухапсила пет осумњичених, међу којима и особу за коју се верује да је била вођа криминалне групе.
Жртвама су преко професионално дизајнираних онлајн платформи обећавани високи приноси на улагања у криптовалуте, наводи се у саопштењу Еуроџаста.
Новац је потом пребациван у Литванију где је вршено "прање новца".
Када су жртве покушале да поврате своја улагања, тражено је да плате додатне накнаде, након чега би веб-сајт коришћен за превару нестао, навео је Еуроџаст.
Инвеститори су затим губили већину или чак целокупан новац, додала је европска правосудна агенција.
Систем је функционисао најмање од 2018. и обухватао 23 земље, прецизирао је Еуроџаст, који је координисао операцију ради разбијања преваре.
Жртве су биле Немци, Французи, Италијани и Шпанци.
Главни осумњичени, за кога се верује да је предводио групу превараната, сумњичи се за превару великих размера и прање новца.
Претреси су обављени прошле недеље, али је информација објављена тек данас због поступака који су у току у више земаља, саопштио је Еуроџаст.