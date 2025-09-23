МУШКАРАЦ ИЗ ОЏАКА НАПАО ПОЛИЦАЈЦА: Желео да пријави промену средине, па му пао мрак на очи?
БЕОГРАД: У згради Управе за управне послове – СИВ 3, у Новом Београду, данас је дошло до напада на полицијског службеника Управе за управне послове, а починилац је приведен, саопштио је МУП.
Како се наводи, А. Ј. (40) из Оџака, након што му је указано да нема комплетну документацију потребну за промену пребивалишта, почео је да негодује, а затим узео службене списе са радног стола и покушао да напусти канцеларију.
Када га је полицијски службеник зауставио, осумњичени га је физички напао, ударивши га затвореном шаком у пределу главе, а полицијски службеник је од ударца задобио телесне повреде.
Осумњичени А. Ј. је одмах савладан и приведен у службене просторије Полицијске станице Нови Београд.
Дежурни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду наложила је да се кривична пријава против А. Ј. због постојања основа сумње да је извршио кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности, поднесе у редовном поступку.