Централни Балкан ће се баш забелети
ЕВРОПУ ЧЕКА НАДПРОСЕЧНО „БЕЛА“ ЗИМА Светски метеоролози објавили ПРОГНОЗУ ЗА ЈЕСЕН И ЗИМУ Снега ће бити и за „извоз“, а ево шта чека Србију!
Метеоролози увелико праве дугорочне јесење, чак и зимске прогнозе и према ономе што се односи на Европу, наш поднебље, односно централни Балкан, биће место са највише падавина иако се ове зиме.
Према најавама метеоролога из региона, али и метеоролошког сајта "Severe Weather Europe", очекује исподпросечна количина падавина ове зиме. Јесен ће бити блага и пријатна, а познато је и у којим деловима континента ће бити највише снега. Међу њима је и Србија, ево свих детаља.
Јуче је званично почела јесен. Климатолошки, већ смо ушли у ту сезону. Иако волимо да говоримо о рекордима посљедњих година, не можемо говорити о изузетно топлом лету током 2025. године. Било је топлотних таласа, али ни близу онога како је то било 2024. или претпрошле године, 2023. Ипак, већ се коментарише долазак хладнијег периода и да ли ћемо коначно имати временске прилике које одговарају сезони.
Бакир Крајиновић, метеоролог у Федералној хидрометеоролошкој служби БиХ недавно је за "Фактор" прокоментарисао каква нас јесен очекује у региону. Хладније време већ полако почиње, а јесен ће бити слична прошлој години, пише Блиц.
Обрт у Србији ће се десети већ у четвртак, за када наши метеоролози најављују и могућност првих падавина на планинама.
Пријатна јесен
Температуре ће бити изнад просека током сва три месеца јесени, посебно се ова позитивна одступања очекују у новембру, када су на северу БиХ могућа одступања и до три степена. Очекује се мање падавина него што је уобичајено за ово доба године. Међутим, јесен је позната по томе што су веће количине падавина могуће у краћем периоду, тако да треба да будете спремни. То потврђују и рекорди за јесења три месеца и максимална дневна вредност кише у Мостару. Тако је 26. септембра 2010. године у граду на реци Неретви измерено 127 литара кише, 5. октобра 2015. године измерено је 120,5 литара, а што се новембра тиче, рекорд у том граду је 134 литре кише која је пала у првом месецу 1955. године - подсетио је Крајиновић.
У свету, међутим, зима се коментарише више од јесени, с обзиром на то да се огласио Европски центар за средњорочне временске прогнозе (ЕЦМВФ).
Где ће бити највише снега
Појединачна прогноза за новембар показује углавном да ће снежне падавине широм Европе бити испод просека. Неки потенцијал за више снега се види преко Скандинавије, али чак и тамо је ограничен на вишим подручјима. Прогноза снежних падавина за децембар показује недостатак снега у већем делу континента. Више падавина очекује се на централном Балкану (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Албанија), у најјужнијем делу Велике Британије и на мањем подручју Скандинавије.
Јануар доноси побољшани потенцијал снежних падавина у већем делу континента. То је аномалија високог притиска на северу, која доноси хладнији ваздух у Европу. Повећани потенцијал снежних падавина очекује се у Великој Британији и централним деловима континента. Према прогнози ЕЦМВФ-а за зиму 2025/2026, у Европи се очекују исподпросечни нивои снежних падавина у периоду од новембра до јануара. На основу тренутног развоја глобалног временског феномена "Ла Ниња" на Пацифику, прогнозе указују на промене временских услова који ће обликовати предстојећу зиму.
Сајт Severe Weather Europe такође користи УКМО дугорочни прогностички систем са ЕЦМВФ-ом. Развио га је Метеоролошки завод Уједињеног Краљевства, који му је дао иницијале (УКМО).
Исподпросечна количина падавина
Гледајући сезонски просек за Европу, може се видети још једна слаба прогноза снежних падавина, много гора од оне коју је предвидео ЕЦМВФ. Мање снежних падавина него обично се предвиђа за већи део континента, осим за неке северне делове. Али упоређујући прогнозу за неколико година, постоји тенденција (пристрасност модела) да се покаже мање снежних падавина.
Прогноза за новембар показује исподпросечни потенцијал снега у већем делу Европе. Опет, више снежних падавина се предвиђа у северним деловима, баш као у прогнози ЕЦМВФ-а, али овде је још више ограничено надморском висином, што указује на топао месец. Прогноза снежних падавина за децембар не показује никакво значајно побољшање осим уобичајених већих надморских висина у северним деловима. Остатак континента показује знатно мање снежних падавина за тај месец.
- За јануар се не предвиђају веће промене широм континента. Као што прогноза показује, потенцијал за снежне падавине постоји само у северним деловима. Овај модел показује прилично благу зиму над Европом - наводи се у прогнози поменутог сајта.
Хладнија јесен и зима и снег већ у новембру
Према дугорочној временској прогнози нашег метеоролога Ивана Ристића, већ крајем септембра се очекују продори са Северног леденог мора што ће спустити температуру и опет би дошло до промене циркулације што би значило да нећемо имати пуно топлих дана и неће бити превише вруће на јесен.
Зато већ у новембру можемо очекивати први снег, са температурама у границама нормале. И децембар би могао бити копија претходних децембара, са повременим блажим захлађењима уз падавине и блажим отопљењима. Очекује се да јесен и зима буду за нијансу хладније од претходних – закључује Ристић.
Међутим, према неким пројекцијама на високим планинама снег је могућ и већ за који дан, пише Блиц.