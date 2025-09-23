few clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
НЕДЕЉКО ТОДОРОВИЋ ПРОГНОЗИРА СНЕГ У ОКТОБРУ! Почетак јесени са захлађењем, ОБИЛНИХ ПАДАВИНА НЕЋЕ БИТИ, да ли ће бити Михољског лета?

23.09.2025. 16:10 16:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Курир
Коментари (0)
centar ljudi jesen novi sad Dnevnik
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

Метеоролог Недељко Тодоровић открио је какве нас температуре очекују у октобру и остатку јесени, аи и првом захлађењу које долази у наредним данима.

У лепоти јесени уживаћемо све до 21. децембра, када нам стиже зима. О томе какво нас време очекује наредних дана у емисији "Пулс Србије" говорио је метеоролог Недељко Тодоровић.

- У току је септембар са летњим температурама, односно позно лето. Са наредним захлађењем ући ћемо у праву јесен. Температура ће од среде почети да пада из дана у дан за по 3 до 4 степена. У среду би такође ослабио овај југоисточни ветар. Најхладнији дани биће од петка до понедељка - објаснио је Тодоровић.

Он је додао да ће кише у северном делу Србије бити релативно мало, док ће више падавина погодити јужни део земље.

- Нису у питању велике количине и обилне падавине, тако и у Београду - истакао је метеоролог.

Од петка драстично захлађење

Према његовим речима, у већем делу Србије у наредним данима јутра и вечери биће хладнији.

@kurir.rs

Večeras tačno u 20 časova stiže nam jesen. Kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu u emisiji "Puls Srbije" otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović. 👇👇🍂🍁🏵️ 📽️ Kurir televizija - Puls Srbije #kurir #kurirtelevizija #vremenskaprognoza

♬ original sound - Kurir

- Од петка, суботе је готово, крећемо са јакнама и џемперима. У октобар ћемо ући са температурама у просеку за то доба године - рекао је Тодоровић.

Говорећи о Михољском лету, метеоролог је појаснио:

- Михољско лето је када је температура изнад просека за неких 2 до 3 степена. Учесталост тог времена је највећа између 7. и 12. октобра. Не верујем да ће у првих недељу дана бити испуњен тај критеријум. Појава летњих температура до 25 степени је карактеристична за октобар, у Београду је средњи датум појаве када се јавља 13. октобар. Реално је да се до тад појаве, што је повезано и са Михољским летом, али није сигурно.

Не прети много падавина, а први снег већ у октобру

Тодровић је подсетио и на просечне датуме првог снега, а претходно напоменуо да је октобар, заједно са фебруаром и септембром, месец са најмањим бројем падавина.

- 23. новембар је средњи датум за појаву првог снега, са вероватноћом од 50 посто, па може да се рачуна да ће га тада бити, али не гарантујем. У планинским деловима до појаве снега може доћи већ крајем октобра - закључио је он.

Kurir.rs

временска прогноза временска прогноза за јесен временска прогноза Србија
Извор:
Дневник/Курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
