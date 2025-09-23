НЕДЕЉКО ТОДОРОВИЋ ПРОГНОЗИРА СНЕГ У ОКТОБРУ! Почетак јесени са захлађењем, ОБИЛНИХ ПАДАВИНА НЕЋЕ БИТИ, да ли ће бити Михољског лета?
Метеоролог Недељко Тодоровић открио је какве нас температуре очекују у октобру и остатку јесени, аи и првом захлађењу које долази у наредним данима.
У лепоти јесени уживаћемо све до 21. децембра, када нам стиже зима. О томе какво нас време очекује наредних дана у емисији "Пулс Србије" говорио је метеоролог Недељко Тодоровић.
- У току је септембар са летњим температурама, односно позно лето. Са наредним захлађењем ући ћемо у праву јесен. Температура ће од среде почети да пада из дана у дан за по 3 до 4 степена. У среду би такође ослабио овај југоисточни ветар. Најхладнији дани биће од петка до понедељка - објаснио је Тодоровић.
Он је додао да ће кише у северном делу Србије бити релативно мало, док ће више падавина погодити јужни део земље.
- Нису у питању велике количине и обилне падавине, тако и у Београду - истакао је метеоролог.
Од петка драстично захлађење
Према његовим речима, у већем делу Србије у наредним данима јутра и вечери биће хладнији.
Večeras tačno u 20 časova stiže nam jesen. Kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu u emisiji "Puls Srbije" otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović. 👇👇🍂🍁🏵️ 📽️ Kurir televizija - Puls Srbije #kurir #kurirtelevizija #vremenskaprognoza
- Од петка, суботе је готово, крећемо са јакнама и џемперима. У октобар ћемо ући са температурама у просеку за то доба године - рекао је Тодоровић.
Говорећи о Михољском лету, метеоролог је појаснио:
- Михољско лето је када је температура изнад просека за неких 2 до 3 степена. Учесталост тог времена је највећа између 7. и 12. октобра. Не верујем да ће у првих недељу дана бити испуњен тај критеријум. Појава летњих температура до 25 степени је карактеристична за октобар, у Београду је средњи датум појаве када се јавља 13. октобар. Реално је да се до тад појаве, што је повезано и са Михољским летом, али није сигурно.
Не прети много падавина, а први снег већ у октобру
Тодровић је подсетио и на просечне датуме првог снега, а претходно напоменуо да је октобар, заједно са фебруаром и септембром, месец са најмањим бројем падавина.
- 23. новембар је средњи датум за појаву првог снега, са вероватноћом од 50 посто, па може да се рачуна да ће га тада бити, али не гарантујем. У планинским деловима до појаве снега може доћи већ крајем октобра - закључио је он.