НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ ГИНЕКОЛОГУ ЗА АКУШЕРСКО НАСИЉЕ!
„РАСЦОПАЋУ ТИ ГЛАВУ“ Бабица испричала како је текао порођај у Сремској Митровици, ОПТУЖЕНИ ДОКТОР: „Царски рез би трајао предуго“
На данашњем рочишту у Вишем суду у Сремској Митровици настављено је суђење гинекологу М.М. (46) из Руме, оптуженом за акушерско насиље над породиљама Марицом Михајловић и Јеленом Ивковић, сведочиле су бабице са порођаја Марице Михајловић. Такође, на питања је одговарао и оптужени гинеколог.
Током данашњег рочишта на првом суђењу у Србији које се води за овакво кривично дело са смртним исходом, пошто су обе бебе преминуле, питања адвоката оптуженог гинеколога била су усмерена на то да се из одговора сведока извуче закључак да ли се имало времена за хитан царски рез, па да се зато радио вакуум.
Међутим, поједини искази данашњих сведока говоре да је за хитан царски рез било потребно од 10 до 15 минута припреме, док су са друге стране неки сведоци говорили да је за то потребно од пола сата до сат.
"Доктор је рекао "расцопаћу ти главу"
Једна од бабица описала је како је изгледао преглед Марице Михајловић.
- Прегледала сам Марицу Михајловић и параметри су били добри. Разматрао се царски рез, јер је беба била високо. Сви смо покушавали да извучемо бебу, да помогнемо, али на крају је урађен вакуум - каже једна бабица.
Такође је потврдила тврдње Марице Михајловић да јој је гинеколог на порођају рекао "расцопаћу ти главу и избити та три зуба у глави која су ти остала". Она је заједно са друге две сведокиње, такође бабице, негирала да је било вређања на националној основи, што Марица Михајловић тврди да се десило.
"Није имала повреде ни модрице"
Како каже, Марица након порођаја није имала повреда ни модрица.
- Било је простора да се уради царски рез, али ја не одлучујем о томе, јер нисам лекар. Предочено ми је да је оштећена М.М. рекла да смо јој притискали стомак, али се не сећам ко је са које стране притискао. Није било никаквог скакања и нико од нас није вршио потискивање плода лактом - рекла је ова бабица.
Све три бабице су рекле да није било набијања лакта у стомак.
- Није пракса да питамо жене за сагласност пре спровођења овог захвата. Питала сам доктора да ли радимо царски рез, јер сам била забринута за ток порођаја - рекла је.
"Видела са Марицу бледу"
Друга бабица која је сведочила је објаснила како је изгледао њен сусрет са Марицом.
- Кад сам завршила посао на одељењу отишла сам до порођајне сале где је била Марица Михајловић бледа - рекла је она, и потврдила је да је једна бабица одређено време била одсутна.
Она је објаснила да је доктор Марици потискивао стомак како би се лакше породила.
- Она је губила дах и то је било помало непријатно, али живот јој није био угрожен. Нисам видела да је неко ко је спроводио Кристелеров захват то радио лактом - рекла је ова бабица, а то су потврдиле и остале две бабице.
Како каже, овај захват спроводили су гинеколог М.М. и једна бабица, и додала да је "доктор поступао ефикасно, и да је порођај био брз".
Доктор: "Много бисмо времена изгубили..."
- У болници пацијенткиња потписује папир у ком пише да је сагласна са будућим процедурама. Много бисмо времена изгубили да о сваком захвату обавештавамо - рекао је доктор М.М. на питање да ли је Марица питана да ли пристаје да јој се уради захват.
"Доктор је Марицу хватао а вилицу"
Трећа бабица која је сведочила каже да је доктор Марицу хватао за вилицу и да је она тражила да јој се уради царски рез.
- У једном тренутку Марица је рекла да рекла да ће се онесвестити. Захват није дао резултате, па се доктор одлучио да ради вакуум - каже ова бабица.
Она је на питање да ли су Марици ноге биле везане као што је тврдила, рекла да се тога не сећа, али да је могуће да јесу током ушивања.
Када ће бити следеће рочиште
Како је данас речено, следеће рочиште заказано је за 7. новембар, а тада ће бити саслушане бабице са порођаја Јелене Ивковић коју је порађао исто гинеколог М.М. као и Марицу Михајловић, чије је дете такође преминуло.