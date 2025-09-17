ЕВО ШТА ЧИНИТИ АКО НАИВНО НАСЕДНЕТЕ НА МАМАЦ...
НАУЧИТЕ ДА НЕМА, ПОШТЕНЕ, ЛАКЕ ЗАРАДЕ! У Србији све већи број жртава нове/старе преваре која празни банковне рачуне КОРИСТЕ И ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ
"Уплати 2.000 динара и чека те милион", "Кликни на линк и освоји награду" - овакве објаве све чешће преплављују друштвене мреже и мобилне телефоне грађана.
На први поглед делују безазлено, као још једна у низу интернет шала или спам порука, међутим, иза њих се крије напредна технологија - вештачка интелигенција. Преваранти широм света користе АИ алате да њихове поруке, фотографије и видео-снимци изгледају уверљиво и професионално, па жртве тешко разликују шта је истина, а шта обмана. Циљ је увек исти - извући новац или личне податке. Исход таквих превара су често празни рачуни, нарушено поверење, али и све већи број пријава домаћим институцијама.
Никола Чучиловић, заменик начелника Управе за технику Министарства унутрашњих послова (МУП) објашњава за "Блиц" да све чешће добијају пријаве грађана које се односе на различите интернет преваре у којима се злоупотребљава вештачка интелигенција.
- Постоји више различитих примера. Најчешће се сусрећемо са злоупотребом ткз. деепфаке материјала тј. лажних снимака или фотографија креираних помоћу вештачке интелигенције - наводи Чучиловић.
Наш саговорник појашњава и да се злоупотребљава лик познатих личности па се такав садржај користи у такозваним инвестиционим преварама где се грађани позивају да улажу у криптовалуте или наводне државне програме.
- Поред тога, чести су и случајеви такозваних романтичарских превара. Наше суграђанке добијају поруке од особа које се представљају као адмирали, генерали или лекари на међународним мисијама. Након успостављања контакта путем друштвених мрежа, они траже новац за куповину авионске карте или неки други трошак, уз обећање да ће средства вратити, што се, наравно, никада не деси - каже Чучиловић.
Према његовим речима, све је израженија употреба вештачке интелигенције и у креирању такозваних фишинг порука.
- Грађанима се упућују поруке са захтевом да уплате одређена средства, кликну на линк или поделе личне податке. Некада су такве поруке биле лако препознатљиве због лоших превода, док данас, захваљујући АИ, изгледају готово беспрекорно - појашњава Чучиловић.
Како препознати превару?
Наш саговорник наводи да је, када је реч о препознавању преваре, кључно бити сумњичав и опрезан.
- Увек се запитајте да ли очекујете поруку коју сте примили и да ли је њен садржај уопште логичан. Ако вам се неко представи као државни орган или ако тражи личне податке, проверите то кроз други извор - појашњава Чучиловић.
Он додаје да је честа ситуација да преваранти траже број платне картице како би наводно уплатили новац.
- Ако размислите, јасно је да се уплата обавља на број текућег рачуна, а не на број картице. Брзина и непромишљеност често доприносе да грађани постану жртве, па је савет да застанете, размислите и проверите информација из више извора пре него што поступите - апелује Чучиловић.
Шта урадити ако сте жртва преваре?
Наш саговорник наводи да, уколико подаци са платне картице ипак буду достављени преварантима, најважније је одмах контактирати банку и блокирати картицу.
- Након тога, обавезно поднесите пријаву Посебном одељењу за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду или Служби за борбу против високотехнолошког криминала МУП-а. Уколико нисте оштећени, али је постојао покушај преваре, пријаву можете поднети Националном ЦЕРТ-у, како би евидентирали случај и на време упозорили грађане - истиче Чучиловић.
МУП тестира Ал алате за борбу против превара
Када је реч о коришћењу алата вештачке интелигенције, Чучиловић наводи да Служба за борбу против високотехнолошког криминала тренутно тестира различите алате засноване на вештачкој интелигенцији, са планом да их у будућности уведе у редовну употребу.
- Примена оваквих алата биће неопходна за ефикасну борбу против злоупотреба АИ технологија. Могу да нагласим да имамо одличну сарадњу са Институтом за вештачку интелигенцију у Новом Саду, са којим разматрамо развој одређених алата које планирамо да укључимо у свакодневни рад - закључује Чучиловић за "Блиц".
(Blic.rs)