ЖЕНА ПАЛА СА ТЕРАСЕ И ПОГИНУЛА Свађа и туча двојице мушкараца претворила се у трагедију

05.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
У београдском насељу Борча, жена је пала са терасе са висине од 4 метра и погинула на лицу места.

Према доступним информацијама, њеном паду претходила је свађа и туча на тераси између њеног бившег и садашњег партнера, мушкараца старости 52 и 54 године. 

Хитна помоћ је само констатовала смрт, а околности догађаја и даље се истражују.

Трагедија се догодила у Улици Пита Маравића.

(k1info.rs)

погинула жена борча
Вести Хроника
