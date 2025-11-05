ЖЕНА ПАЛА СА ТЕРАСЕ И ПОГИНУЛА Свађа и туча двојице мушкараца претворила се у трагедију
05.11.2025. 09:47 10:00
У београдском насељу Борча, жена је пала са терасе са висине од 4 метра и погинула на лицу места.
Према доступним информацијама, њеном паду претходила је свађа и туча на тераси између њеног бившег и садашњег партнера, мушкараца старости 52 и 54 године.
Хитна помоћ је само констатовала смрт, а околности догађаја и даље се истражују.
Трагедија се догодила у Улици Пита Маравића.