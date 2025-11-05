МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ САДА МОГУ ДА РАДЕ СА НАЈБОЉИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ: ЕПС И ФТН потписали меморандум о сарадњи
На Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду јуче је потписан меморандум о сарадњи између Електродистрибуције Србије д. о. о. Београд и Факултета техничких наука.
Меморандумом се утврђују оквири за заједничко деловање у областима науке, образовања, иновација и развоја енергетског сектора. Документ су потписали декан ФТН, проф. др Борис Думнић и директорка Електродистрибуције Србије Биљана Комненић.
Циљ ове сарадње је да се кроз размену знања, искустава и добрих пракси унапреди веза између академске заједнице и привреде, са посебним акцентом на дигиталну трансформацију, енергетску ефикасност и примену савремених технолошких решења у систему дистрибуције електричне енергије.
Сарадња ће обухватити организацију предавања и стручних панела, заједничку реализацију научноистраживачких и развојних пројеката, учешће у националним иницијативама од стратешког значаја, као и подршку студентским праксама, радионицама и иновационим активностима младих истраживача.
Изузетна прилика за студенте
„За Факултет техничких наука сарадња са водећим енергетским системом у земљи представља изузетну прилику да наши студенти и истраживачи своја знања примењују у реалном окружењу, уз подршку стручњака из праксе”, нагласио је декан Думнић, док је директорка Комненић истакла да је заједнички циљ успостављање партнерског односа, идеја је да разменом искустава и стручних знања допринесу развоју младих стручњака, науке и иновација, посебно у области енергетике.