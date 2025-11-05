clear sky
11°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ САДА МОГУ ДА РАДЕ СА НАЈБОЉИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ: ЕПС И ФТН потписали меморандум о сарадњи

05.11.2025. 09:48 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ФТН
Фото: ФТН

На Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду јуче је потписан меморандум о сарадњи између Електродистрибуције Србије д. о. о. Београд и Факултета техничких наука.

Меморандумом се утврђују оквири за заједничко деловање у областима науке, образовања, иновација и развоја енергетског сектора. Документ су потписали декан ФТН, проф. др Борис Думнић и директорка Електродистрибуције Србије Биљана Комненић.

Циљ ове сарадње је да се кроз размену знања, искустава и добрих пракси унапреди веза између академске заједнице и привреде, са посебним акцентом на дигиталну трансформацију, енергетску ефикасност и примену савремених технолошких решења у систему дистрибуције електричне енергије.

Сарадња ће обухватити организацију предавања и стручних панела, заједничку реализацију научноистраживачких и развојних пројеката, учешће у националним иницијативама од стратешког значаја, као и подршку студентским праксама, радионицама и иновационим активностима младих истраживача. 

Изузетна прилика за студенте

„За Факултет техничких наука сарадња са водећим енергетским системом у земљи представља изузетну прилику да наши студенти и истраживачи своја знања примењују у реалном окружењу, уз подршку стручњака из праксе”, нагласио је декан Думнић, док је директорка Комненић истакла да је заједнички циљ успостављање партнерског односа, идеја је да разменом искустава и стручних знања допринесу развоју младих стручњака, науке и иновација, посебно у области енергетике.

епс ФТН Нови Сад Меморандум о сарадњи
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЛАСТИКА У ДУНАВУ ПОД ЛУПОМ НАУКЕ Новосадски Факултет техничких наука у међународном пројекту; Вештачким баријерама сачувати екосистем
реке

ПЛАСТИКА У ДУНАВУ ПОД ЛУПОМ НАУКЕ Новосадски Факултет техничких наука у међународном пројекту; Вештачким баријерама сачувати екосистем

17.09.2025. 10:18 10:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА САСТАНКУ У ГРАДСКОЈ КУЋИ Договорена сарадња између Факултета техничких наука и мреже културних станица
с

НА САСТАНКУ У ГРАДСКОЈ КУЋИ Договорена сарадња између Факултета техничких наука и мреже културних станица

22.07.2025. 15:43 15:58
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ПРОЈЕКАТ „СТРЕНТЕКС” Текстилна електроника која мења свет
FTN

НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ПРОЈЕКАТ „СТРЕНТЕКС” Текстилна електроника која мења свет

06.10.2024. 14:41 11:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај