ПЛАСТИКА У ДУНАВУ ПОД ЛУПОМ НАУКЕ Новосадски Факултет техничких наука у међународном пројекту; Вештачким баријерама сачувати екосистем
Око 80 одсто морског отпада потиче са копна, а у море доспева рекама.
Дунавски слив није изузетак – пластика која се разграђује на микро пластичне честице под дејством сунчеве светлости и променљивих температура представља озбиљну претњу екосистемима, те се последњих година посебна пажња посвећује управо овим проблемима.
У оквиру Interreg Danube Region програма, који од 2011. године финансира пројекте посвећене заштити животне средине у Подунављу, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, кроз Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, као једини партнер из Републике Србије учествује у међународном пројекту AQUATIC PLASTIC (АQPLA). Пројекат, вредан више од два милиона долара, има за циљ развој детаљне базе података и методологије за мапирање речног пластичног отпада, користећи вештачке баријере попут хидроелектрана и технологије даљинског откривања. На тај начин обезбеђују се иновативна решења за мерење, праћење и преусмеравање акумулација пластичног отпада из природе на депоније.
АQPLA се фокусира на развој компаративних метода мониторинг којима се процењује величина, запремина и маса плутајућих акумулација отпада. Пројекат пружа додатне алате за ефикасније управљање вештачким водоинжењерским структурама и сектором управљања водама. Посебан значај има развој приступачних и одрживих технологија за чишћење река које користе обновљиву енергију речног тока, смањујући трошкове и повећавајући ефикасност уклањања отпада. Конзорцијум окупља универзитетске експерте, истраживачке институције, министарства, невладине организације и јавни сектор, што обезбеђује разноврсност перспектива и стручности. Водећи партнер пројекта је непрофитно еколошко удружење Plastic Cup Society из Мађарске, а остали партнери који заједнички раде на решавању проблема пластичног отпада у Дунавском регион су тимови из Аустрије, Мађарске, Бугарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Словеније, Словачке и Србије.
У оквиру пројекта, на Факултету техничких наука 15. септембра је одржана радионица „Да ли је циркуларна економија кључ за животну средину без пластике?“ на којој је учествовало 30 представника из Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Градске управе за заштиту животне средине Нови Сад, Градске управе Бечеј, ЈВП Воде Војводине, као и представници невладиног сектора, медија, академске заједнице.
О детаљима до сада урађеног и плановима у перспективи, говорио је проф. др Дејан Убавин, док је проф. др Маја Петровић представила иновативну методу „World Cafe“ која мотивише активно учешће свих партнера и у мање формалној атмосфери подстиче отворени дијалог и размену искустава и идеја. У мањим групама разговарало се о важним темама циркуларне економије у борби против пластичног отпада – од изазова са којима се сусрећемо, иновацијама у дизајну, улози медија, појединаца, доносиоца одлука и индустрије, до мотивације заједнице и пословног сектора. Пројекат траје до 2026. године.